CANAL RCN
Deportes

Esto ganan los árbitros del fútbol colombiano en 2026: también les subió el salario

Se revelaron los valores actualizados de lo que ganará cada árbitro profesional del fútbol colombiano en este nuevo año.

Carlos Ortega árbitro colombiano
FOTO: AFP

Noticias RCN

febrero 03 de 2026
06:14 p. m.
Uno de los trabajos más difíciles y al mismo tiempo más cuestionados en el fútbol profesional es el de los árbitros, pues sus decisiones pueden condicionar por completo el resultado de un partido, por esta razón, tienen una responsabilidad muy importante sobre sus hombros.

Considerando esta responsabilidad, se pone sobre la mesa el precio de la compensación económica por impartir justicia en los terrenos de juego. En el fútbol profesional colombiano la cifra se actualizó para este 2026, aumentando lo que recibe cada uno por juego arbitrado.

¿Cuánto ganan los árbitros del FPC?

De acuerdo a lo reportado por José Borda, analista arbitral, a los colegiados les hicieron un aumento del 6% con relación a lo devengado en el año anterior y bajo este panorama, un juez central de primera división cobra $3.075.000.

A partir de ahí empieza a bajar con relación al puesto que ocupa cada uno.

  • Asistentes de línea: $2.152.000 cada uno.
  • VAR: $2.152.000.
  • AVAR: $1.541.000.
  • 4° árbitro: $311.000.

A estas tarifas hay que sumarle que a los tres árbitros de campo, central y asistentes, les tienen asegurados el transporte de ciudad a ciudad, así como el hospedaje. Entre tanto, sus gastos como comida y taxis hacia los estadios, corre por su propia cuenta.

El cuarto árbitro, quien es el que gana menos por partido, tiene el condicionante de que solamente se asigna a árbitros que no tienen que movilizarse entre ciudades, es decir, siempre están fijos en la ciudad donde residen.

