Oficial: partidos aplazados de Millonarios y Santa Fe en El Campín por pésimo estado de la cancha

Una noticia de última hora sacudió este martes 3 de febrero al fútbol profesional colombiano y, en especial, a los clubes capitalinos. La Dimayor confirmó el aplazamiento de tres partidos programados en el estadio Nemesio Camacho El Campín, debido al crítico estado de la gramilla, una situación que en las últimas semanas ha generado múltiples alertas, reclamos institucionales y preocupación por la integridad de los futbolistas.

El escenario deportivo más importante del país volvió a quedar en el centro de la polémica, luego de que las autoridades determinaran que el terreno de juego no ofrece las condiciones mínimas para la práctica del fútbol profesional. El deterioro del césped, producto del uso intensivo y de una recuperación insuficiente, terminó pasando factura en el calendario oficial de la Liga.

Millonarios y Santa Fe, los principales afectados por la decisión

Uno de los encuentros que no se disputará en la fecha prevista es el que Millonarios debía jugar este jueves ante Deportivo Pereira, compromiso que fue oficialmente aplazado. El club ‘embajador’, que ha sido uno de los más críticos con el estado de la cancha, venía advirtiendo sobre los riesgos deportivos y físicos que implica competir en una superficie tan deteriorada.

Por su parte, Independiente Santa Fe tampoco podrá disputar su partido del fin de semana frente a Atlético Nacional, un duelo de alto perfil que estaba llamado a ser uno de los más atractivos de la jornada. La suspensión de este encuentro no solo afecta la planificación deportiva de ambos equipos, sino también la logística, la taquilla y la expectativa de miles de aficionados que ya tenían programada su asistencia al estadio.

Ambos clubes, habituales usuarios de El Campín, quedan ahora a la espera de una reprogramación que les permita reorganizar cargas, entrenamientos y objetivos en el calendario.

Fortaleza y América también quedan en pausa mientras la Dimayor analiza fechas

El tercer partido aplazado es el que Fortaleza CEIF había alquilado para recibir a América de Cali, encuentro que tampoco podrá jugarse de manera momentánea en el escenario capitalino. Esta situación evidencia que el problema de la gramilla no afecta únicamente a los equipos bogotanos, sino a todo el campeonato, incluyendo a clubes visitantes y organizadores.

Desde la Dimayor se informó que las nuevas fechas de estos compromisos están en estudio, ya que el calendario presenta múltiples condicionantes, entre ellos torneos internacionales, descansos reglamentarios y disponibilidad del estadio una vez se adelanten los trabajos de recuperación del césped.

El mal estado de la gramilla de El Campín sigue teniendo consecuencias graves para la Liga colombiana y vuelve a abrir el debate sobre la gestión, el mantenimiento y la planificación de uso del principal estadio del país. Mientras tanto, los clubes y los hinchas esperan soluciones urgentes que permitan devolverle al fútbol capitalino un escenario acorde a su historia y exigencia.