Finaliza el segundo cierre de Gobierno de los Estados Unidos en menos de seis meses

El segundo cierre de Gobierno de los últimos seis meses terminó este martes, 3 de febrero, luego de que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobara la ley de financiación de la administración Trump y el presidente la promulgara.

El republicano dijo desde la Casa Blanca que es "una gran victoria para el pueblo estadounidense", que, entre octubre y noviembre de 2025, se enfrentó a 43 días de cierre (convirtiéndose en el más prolongado de la historia), en el que miles de vuelos fueron cancelados por la falta de personal en los aeropuertos y funcionarios federales dejaron de recibir su salario.

El "shutdown", como se le conoce en los Estados Unidos, inició el sábado, 31 de enero, a la medianoche, luego de que demócratas y republicanos no lograran ponerse de acuerdo sobre el paquete de financiación para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

ICE en el centro del debate:

Los demócratas insistían en que, siendo la institución de seguridad pública mejor financiada, sus agentes no parecen tener límites. En palabras del líder de los demócratas en la Cámara, Hakeem Jeffries: "Nadie está por encima de la ley. Los agentes del ICE deberían estar sujetos a las mismas normas que cualquier otro miembro de las fuerzas del orden de este país".

El malestar al interior del partido de oposición creció aún más cuando dos manifestantes, de 37 años, fueron baleados por agentes del ICE, en medio de protestas contra las redadas que el Servicio de Inmigración realiza en Minneapolis, estado de Minnesota.

¿Se alcanzó un acuerdo entre demócratas y republicanos?

En la Cámara, 21 demócratas se sumaron a los republicanos para aprobar la ley de financiación, pese a la negativa del partido de Gobierno y el presidente Trump de hacer una reforma a los protocolos de ICE.

El debate se aplazará a una próxima ocasión, pero, de las tres exigencias demócratas: 1. Obligar a los agentes del ICE a portar cámaras corporales, 2. Prohibir a los agentes del ICE el uso de pasamontañas en medio de las redadas y 3. Limitar las detenciones a casos en los que se tenga una orden judicial, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, adoptó la primera.

Según dijo a la prensa, el uso de cámaras corporales se aplicará con “efecto inmediato” y, como medida, podría ampliarse “a todo el país” para responder al descontento por las muertes registradas en medio de las protestas contra el ICE.