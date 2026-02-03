Reconocido supermercado hizo impactante cambio y será competencia dura de D1 y Ara

El panorama del comercio minorista en Colombia está viviendo una de sus transformaciones más profundas de la última década. Lo que comenzó como un dominio absoluto de las tiendas de hard discount (descuento duro) como D1, Ara e Ísimo, hoy enfrenta un desafío inesperado por parte de un jugador histórico: Makro.

La multinacional, tradicionalmente asociada a grandes compras para hoteles y restaurantes, ha culminado un agresivo proceso de transformación para meterse de lleno en la canasta familiar, prometiendo que "mercar será más económico" incluso comprando por unidad.

La estrategia de este supermercado para resaltar

Durante años, la barrera de entrada para el ciudadano común en Makro era el volumen. El consumidor sentía que debía comprar en cantidades industriales para ver el ahorro. Sin embargo, bajo la premisa "Makro también es mikro", la compañía ha rediseñado sus 22 tiendas a nivel nacional y sus nuevos formatos denominados Urban Market.

La gran novedad que está sacudiendo el mercado es la eliminación definitiva de cualquier tipo de membresía o "pasaporte" para acceder a los precios especiales. Ahora, cualquier persona puede entrar y comprar desde una sola lata de atún o un paquete de pasta con precio de mayorista.

Esta movida busca arrebatarle participación a D1 y Ara, que basan su éxito en la cercanía y el bajo costo, pero con un surtido más limitado.

A diferencia del modelo austero de las tiendas de descuento, donde el mobiliario es mínimo y el surtido es reducido, Makro ha decidido invertir en infraestructura. Según reportes recientes, la inversión en la remodelación de sus tiendas ha oscilado entre los US$2 millones y US$4 millones por sucursal.

Novedades que tendrá este supermercado en el país

Zonas de coworking y cafeterías: Alianzas con marcas como Juan Valdez para extender el tiempo de permanencia del cliente.

ecciones de frescos mejoradas: Panaderías con producción propia y áreas de charcutería que no suelen encontrarse en el formato hard discount.

Surtido híbrido: Mientras que un D1 puede ofrecer 800 referencias, Makro mantiene un portafolio de más de 3.000, permitiendo al usuario elegir entre marcas líderes y marcas propias de alta calidad.

El éxito de esta transformación no ha pasado desapercibido. La consolidación de las tiendas de descuento, que ya alcanzan una penetración del 99.5% en los hogares colombianos, ha obligado a los gigantes a evolucionar. Mientras D1 expande sus puntos de venta y Ara integra servicios financieros, Makro apuesta por la flexibilidad: el ahorro del mayorista con la comodidad del minorista.