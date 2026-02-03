Dueño de Millonarios explotó en vivo contra Sencia por pésimo estado de El Campín

La polémica alrededor del estado de la gramilla del estadio El Campín volvió a quedar en el centro del debate público luego de un fuerte cruce de declaraciones en un programa radial en vivo entre Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios FC, y Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, empresa encargada de la administración y operación del principal escenario deportivo de la capital del país.

El intercambio, cargado de tensión, dejó al descubierto la profunda inconformidad del club ‘embajador’ con las condiciones actuales del terreno de juego y las posibles consecuencias deportivas y físicas que esto podría acarrear.

Millonarios ha manifestado en repetidas ocasiones su preocupación por la gramilla de El Campín, pero esta vez la molestia escaló a un nivel más alto, con declaraciones contundentes que reflejan un malestar institucional. La discusión se dio en medio de un contexto sensible, teniendo en cuenta la gran cantidad de eventos que ha albergado el estadio en los últimos meses y el evidente deterioro del césped, situación que ha sido notoria tanto para jugadores como para hinchas.

La indignación de Gustavo Serpa por la gramilla de El Campín

Durante la entrevista en Caracol Radio, Gustavo Serpa se mostró visiblemente enfurecido y cuestionó con dureza lo que considera una falta de responsabilidad por parte del concesionario del estadio. El dirigente no ocultó su asombro ante la postura expuesta por Sencia, señalando que resulta inadmisible que los clubes asuman solos las consecuencias de un campo en mal estado.

“Yo estoy atónito. No es posible lo que estoy escuchando. Según esto, el concesionario no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre la grama. Entonces los equipos alquilan el estadio y que las consecuencias las asuman los equipos. Eso es una vergüenza”, afirmó Serpa, dejando claro su desacuerdo con la gestión actual.

El máximo accionista de Millonarios también hizo énfasis en el impacto que esta situación tiene sobre los futbolistas, quienes —según relató— nunca habían visto el campo en condiciones tan deficientes. Además, recalcó que se trata del estadio de la capital del país, por lo que considera inaceptable que se presente este nivel de deterioro frente a más de 30.000 espectadores que, partido a partido, llenan las tribunas.

El dilema de Millonarios y la respuesta de Sencia

Serpa explicó que, aunque el club ha evaluado la posibilidad de jugar en el estadio de Techo, donde actualmente la gramilla presenta mejores condiciones, dicha alternativa resulta inviable. Millonarios cuenta con cerca de 30.000 abonos vendidos para el semestre, mientras que Techo solo tiene capacidad para aproximadamente 13.000 personas, lo que generaría un problema logístico y comercial de gran magnitud.

“Es inaceptable, estamos exponiendo la integridad de nuestros futbolistas. Cómo hacemos nosotros para jugar en Techo si tenemos 30.000 abonos vendidos. Acá vamos a tener que tomar alguna medida”, advirtió el directivo, dejando abierta la puerta a decisiones futuras.

Por su parte, Mauricio Hoyos reconoció la responsabilidad de Sencia en el estado actual del terreno de juego y aseguró que se están tomando acciones para mejorar la gramilla en las próximas semanas. No obstante, sus explicaciones no lograron calmar del todo la molestia de Millonarios, que exige soluciones concretas y rápidas para garantizar un campo acorde a la importancia del fútbol profesional colombiano.