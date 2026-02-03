CANAL RCN
Colombia

Ladrones pensaron que se salían con la suya, pero protagonizaron accidente en Bogotá

Tres hombres y una mujer habían robado dos dispositivos tecnológicos de una tienda en el centro.

Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.
Nicolás Martínez Sánchez

febrero 03 de 2026
06:32 p. m.
Lo que comenzó como un robo, pasó a ser una huida y culminó en un accidente aparatoso. El hecho ocurrió hace pocas horas en Bogotá.

Los policías estaban recorriendo los alrededores de Santa Fe, cuando en la carrera 9 con calle 24, les dieron el aviso de que presuntamente un grupo de personas robó un local hace pocos segundos.

Accidente con un bus del servicio público

Al momento de arribar al lugar, notaron que los ladrones estaban listos para escapar en dos carros. Si bien alcanzaron a huir, lo cierto es que terminaron chocando con un bus de transporte público en la calle 22 con avenida Caracas.

Un computador y un celular pudieron ser recuperados. Resulta que los delincuentes violentaron la perilla para entrar sin llamar la atención. Tras la respectiva inmovilización de los carros, se procedió con la captura de tres hombres y una mujer.

Video de la explosión en el barrio Santa Fe

Santa Fe es uno de los territorios más afectados por la delincuencia en la capital. Aparte de los hurtos, asesinatos y expendio de droga; se ha convertido en el foco de pelea entre bandas.

Las autoridades tienen identificada la presencia del Tren de Aragua, Los Boyacos, Los Costeños y Los Satanás; como las principales estructuras. Hace pocos días, se dio una muestra de las retaliaciones entre estas.

En horas de la noche del jueves 22 de enero, sujetos en motocicleta lanzaron una granada contra un establecimiento conocido como Troya. Las cámaras grabaron el momento en el que ocurrió la impresionante explosión.

Por causa de este hecho, una persona murió y 13 quedaron heridas. Las autoridades indicaron que Los Maracuchos podrían estar detrás. La estructura es liderada por un cabecilla con el mismo nombre, alias Maracucho.

