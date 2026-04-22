Liga BetPlay sumó su séptimo técnico destituido: estos son los que han salido

El movimiento en los banquillos del fútbol colombiano no se detiene. Este martes 21 de abril, la Liga BetPlay 2026-I sumó su séptima salida de entrenador, confirmando una tendencia de inestabilidad que ha marcado el desarrollo del campeonato desde sus primeras jornadas. En esta ocasión, el turno fue para Alejandro Restrepo, quien dejó su cargo al frente de Independiente Medellín tras una etapa que se extendió por cerca de dos años.

La decisión fue anunciada oficialmente por el conjunto antioqueño, que puso fin al ciclo del estratega paisa luego de una serie de resultados que no lograron sostener la regularidad esperada. Restrepo, que había asumido el reto con la intención de consolidar un proyecto competitivo, se despide tras haber sido protagonista en distintos momentos con el equipo ‘poderoso’, aunque sin lograr la estabilidad definitiva en el actual torneo.

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Medellín cierra un ciclo con Restrepo

Durante su paso por el banquillo de Independiente Medellín, Alejandro Restrepo intentó imprimir una identidad de juego reconocible, apostando por una propuesta equilibrada entre orden defensivo y transición ofensiva. Sin embargo, en el presente semestre los resultados no acompañaron del todo ese planteamiento, lo que terminó inclinando la balanza hacia su salida.

El club, a través de su comunicado, agradeció el trabajo del entrenador y su cuerpo técnico, destacando el compromiso mostrado durante su permanencia. No obstante, la presión de los resultados en un torneo altamente competitivo como la Liga BetPlay terminó siendo determinante para tomar la decisión. Ahora, el Medellín deberá enfocarse en encontrar un reemplazo que le permita reencaminar su campaña en el campeonato.

Siete técnicos fuera en el apertura 2026

Con la salida de Restrepo, ya son siete los entrenadores que han dejado su cargo en lo que va del torneo apertura 2026, una cifra que evidencia la exigencia y la poca paciencia que predomina en el entorno del fútbol profesional colombiano. Antes que él, también se habían producido las salidas de Alexis Márquez, Nelson Flórez, Hernán Torres, Flabio Torres, Hubert Bodhert y Gustavo Florentín.

Este panorama refleja una constante en el campeonato: los procesos a largo plazo se ven cada vez más comprometidos por la urgencia de resultados inmediatos. A medida que avanza la competencia, no se descarta que la lista continúe creciendo, en un torneo donde cada punto puede marcar la diferencia entre el éxito y la salida anticipada del banquillo.