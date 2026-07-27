Día Mundial del Perro Callejero: la iniciativa en Bogotá para cuidar de estos animales

Los animales en condición de calle siguen siendo una de las mayores preocupaciones dentro del sector animalista en donde se han exaltado los constantes riesgos a los que estos están sometidos al deambular por las calles sin un tenedor.

En el caso de Bogotá, el IDPYBA se encuentra liderando una estrategia, en el marco del Día Mundial del Perro Callejero, con la que se busca brindar una identificación y mayor protección a los caninos que, aunque no poseen hogar, son cuidados por la comunidad.

Estrategia en Bogotá para cuidar a perros callejeros

‘Vecinos Buena Pata’ consiste en la nueva estrategia por parte del IDPYBA con la que se busca invitar a la ciudadanía a reflexionar y cuidar a los animales en condición de calle con el objetivo exaltar su reconocimiento, cuidado y protección.

Según la entidad, la mayoría de estos caninos habitan barrios, parques, conjuntos residenciales, instituciones y demás espacios comunitarios.

Como parte de la estrategia se busca que los perritos cuenten con un collar de identificación que permita identificarlo como parte de la estrategia y facilitar su presencia en el territorio.

La mayoría de estos animales no cuentan con un único tenedor, pero sí con personas, redes y comunidades que los alimentan, acompañan y protegen por su bienestar.

Así mismo, por medio de visitas hechas por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, se busca conocer principalmente las condiciones en las que se encuentran los animales, identificar a la comunidad que los cuida, reconocer las dinámicas del territorio y establecer acciones para avanzar en su formalización.

Dentro de este proceso de formalización se aborda el Acuerdo de Cuidado. Por medio de este se busca que la comunidad asuma los compromisos pertinentes en materia de alimentación, protección, bienestar, convivencia y el reporte oportuno de situaciones que puedan poner en riesgo la salud del animal.

¿Qué pasará con los animales inscritos?

Tras la verificación de 47 animales, e IDPYBA iniciará un proceso de seguimiento, acompañamiento y apoyo. Dentro de sus acciones se incluirán aquellas preventivas y la atención de urgencias.

El proyecto cuenta con el apoyo del equipo de cultura ciudadana con quienes se articularon esfuerzos para mejorar las condiciones de convivencia que contribuyan a la solución de problemáticas relacionadas con la presencia de los animales en estas zonas.

“En este Día Mundial del Perro Callejero, el llamado es a no normalizar el abandono ni la indiferencia. Cada perro reconocido, identificado y acompañado representa una oportunidad para construir una ciudad más solidaria, responsable y respetuosa con todas las formas de vida”, finalizó el IDPYBA.