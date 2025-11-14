Así quedó la lucha por los cupos a torneos internacionales tras la definición de los cuadrangulares en Liga Betplay

Con el cierre de la fase de 'Todos contra Todos' y el inicio de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor, la batalla por conseguir un tiquete a la próxima edición de los torneos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de 2026, se recrudece.

La tabla de reclasificación anual se ha convertido en el verdadero campo de guerra, sumando los puntos de ambos semestres del año, y cada partido en los cuadrangulares será fundamental para definir el destino continental de los clubes colombianos.

Hasta el momento, Independiente Santa Fe resalta como la única escuadra que ya puede respirar con tranquilidad. El equipo bogotano, gracias a su título en el primer semestre de 2025, se ha asegurado un cupo a la Copa Libertadores.

Así está la lucha por los torneos internacionales: mire la tabla

La Dimayor establece que Colombia cuenta con cuatro cupos para la Copa Libertadores: los dos campeones de la Liga (Apertura y Finalización), y los dos mejores equipos en la tabla de reclasificación que no hayan sido campeones. Con el cupo de Santa Fe ya fijo, la atención se centra en quién ocupará el segundo lugar por esta vía.

Actualmente, equipos como el Deportivo Independiente Medellín lidera la tabla de reclasificación, seguidos de cerca por el Deportes Tolima.

Sin embargo, dado que los cuadrangulares sumarán puntos a este acumulado anual, la lucha se mantendrá hasta mediados de diciembre.

Si el campeón de la Liga II-2025 ya ha asegurado su cupo por reclasificación, esto liberaría un puesto extra en el listado, elevando las posibilidades de los clubes que vienen más atrás.

En cuanto a la Copa Sudamericana, este torneo parece tener todo definido en cuanto a sus clasificados. América, Junior, Bucaramanga y Millonarios parecen tener su cupo asegurado.

Sin embargo, solo hay un equipo que puede cambiar todo, y es Fortaleza. En caso de que el cuadro de los Amix tengan un buen cuadrangular y de pasar a la final, podrían desplazar a Bucaramanga o Millonarios de ese cupo a Sudamericana.

Mire la tabla de reclasificación:

Medellín - 87 puntos Tolima - 82 puntos Santa Fe - 80 puntos (cupo asegurado) Atl. Nacional - 80 puntos América - 77 puntos Junior - 73 puntos Millonarios - Bucaramanga - 66 puntos Once Caldas - 63 puntos Alianza - 58 puntos. Fortaleza - 55 puntos.

*Solo Fortaleza (equipo fuera de los ocho a torneos internacionales) tiene posibilidad de obtener un cupo.