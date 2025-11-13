CANAL RCN
Así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II

¡Todo listo! Así quedó organizada la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II.

Primera fecha cuadrangulares Liga BetPlay 2025-II
Foto: Dimayor

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
09:44 p. m.
La emoción del fútbol colombiano se encendió con la programación oficial de la primera jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II, una fase que promete tensión, estadios llenos y duelos decisivos desde el arranque.

Tras una última fecha vibrante en el todos contra todos, los ocho clasificados ya se preparan para afrontar esta instancia que definirá a los dos finalistas del semestre.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó el calendario inicial, manteniendo el formato habitual de dos grupos de cuatro equipos, en los que cada club disputará seis fechas en busca del liderato de su zona.

Los 8 equipos clasificados a cuadrangulares Liga BetPlay 2025-II

  1. Independiente Medellín: 40 puntos
  2. Deportes Tolima: 38 puntos
  3. Atlético Nacional: 37 puntos
  4. Atlético Bucaramanga: 37 puntos
  5. Junior de Barranquilla: 35 puntos
  6. Fortaleza CEIF: 35 puntos: 35 puntos
  7. Independiente Santa Fe: 31 puntos
  8. América de Cali: 29 puntos

Primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II

PARTIDOS GRUPO A – FECHA 1

  • Atlético Nacional vs. América de Cali (Atanasio Girardot)
  • Junior vs. Independiente Medellín (Metropolitano de Barranquilla)
PARTIDOS GRUPO B – FECHA 1

  • Atlético Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe (Estadio Américo Montanini)
  • Fortaleza vs. Deportes Tolima (Estadio de Techo)

El arranque de los cuadrangulares semifinales 2025-II será determinante, pues históricamente el equipo que inicia ganando tiene más del 60 % de posibilidades de competir por un cupo a la final.

Además, esta primera fecha suele marcar tendencias tácticas, rotaciones clave y el estado físico real con el que llega cada plantilla al tramo definitivo.

Los clubes disputarán tres partidos como locales y tres como visitantes. El primero de cada grupo clasificará directamente a la gran final del semestre.

