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Con este video anunciaron a Daniel Muñoz en Nottingham Forest: contrato y valor del fichaje

Este 31 de agosto, Daniel Muñoz fue oficializado en su nuevo equipo, el Nottingham Forest, equipo histórico de Inglaterra.

Daniel Muñoz al Nottingham Forest
Foto: Nottingham Forest

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
07:37 a. m.
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Daniel Muñoz tiene nuevo equipo en la Premier League. Este lunes 31 de agosto, Nottingham Forest confirmó oficialmente el fichaje del lateral derecho de la Selección Colombia, quien deja Crystal Palace después de consolidarse como uno de los futbolistas colombianos más destacados del campeonato inglés.

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Su presentación no pasó desapercibida: el histórico club preparó un particular video para darle la bienvenida.

Así fue presentado Daniel Muñoz como nuevo jugador del Nottingham Forest

Nottingham Forest utilizó los tatuajes del colombiano como protagonistas del anuncio. En las imágenes, Muñoz apareció inicialmente de espaldas mostrando parte de sus tatuajes, mientras una bandera de Colombia acompañaba la escena.

Posteriormente apareció la camiseta roja del Forest y finalmente fue revelada la identidad del nuevo refuerzo. Una presentación cargada de tinta y referencias al colombiano que rápidamente llamó la atención de los aficionados.

Muñoz utilizará el dorsal 27 en esta nueva etapa y volverá a trabajar con Oliver Glasner, entrenador que ya lo dirigió durante su paso por Crystal Palace.

El colombiano deja a los ‘Eagles’ después de haber sido pieza importante en las últimas temporadas, incluyendo las históricas conquistas de la FA Cup y la Conference League.

¿Cuánto pagó Nottingham Forest por Daniel Muñoz?

Según informó Sky Sports, el acuerdo entre Nottingham Forest y Crystal Palace por el lateral de 30 años puede alcanzar los 22 millones de libras.

Además, Muñoz firmó un contrato por tres temporadas, hasta junio de 2029, con la posibilidad de extender el vínculo por un año más, hasta 2030.

El colombiano llega a un club con una historia particular dentro del fútbol europeo, pues Nottingham Forest fue campeón de la liga inglesa en la temporada 1977-78 y conquistó dos veces consecutivas la Copa de Europa, actual Champions League, en 1979 y 1980.

También cuenta con dos FA Cup y cuatro Copas de la Liga en su palmarés.

Ahora, Daniel Muñoz comenzará un nuevo capítulo en Inglaterra, pero esta vez vistiendo el rojo de uno de los clubes históricos de la Premier League.

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