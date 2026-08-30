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Deportivo Cali empató ante Bucaramanga sobre el final y el partido terminó en pelea: varios expulsados

Integrantes de ambos planteles protagonizaron una disputa física sobre el terreno de juego tras un gol del Deportivo Cali en tiempo de descuento.

Atlético Bucaramanga vs Deportivo Cali (1)
FOTO: Captura de pantalla Win Sports - mejorada con IA

Ángel Ballén

agosto 30 de 2026
10:30 p. m.
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Atlético Bucaramanga se quedó a punto de quedarse con un valioso triunfo de visitante ante Deportivo Cali, pero una mano en el área por parte de Kevin Londoño provocó un penal en tiempo de descuento a favor del cuadro local, que terminó en el 1-1 definitivo.

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Sin embargo, el partido se calentó, luego de que el técnico de Bucaramanga, Pablo Peirano, se metiera al terreno de juego para irse de frente contra el árbitro, lo que provocó la reacción de Gustavo Cuellar, volante del Cali, por lo que los jugadores y demás miembros de ambos planteles terminaron en una disputa física.

Varios expulsados en ambos equipos

De acuerdo a lo reportado por el equipo de trasmisión de Win Sports, hubo varios expulsados en este compromiso, al menos unos cuatro, aunque no se logró ver en pantalla quienes fueron, por lo que habrá que esperar el informe arbitral.

Miembros de la Policía Nacional, personal logístico y autoridades del partido lograron controlar la situación y al final el árbitro central del compromiso tomó la decisión de dar por finalizado el compromiso, incluso cuando quedaban algunos segundos en juego.

Con esto, se espera que la Dimayor emita un pronunciamiento en las próximas horas para conocer posibles sanciones sobre los involucrados y cuáles serían los jugadores que no estarán en los próximos partidos por irse con tarjeta roja a las duchas.

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