Hinchas del Deportivo Cali protagonizaron invasión de cancha: videos del caos en Palmaseca

Momentos de tensión se vivieron en el estadio de Palmaseca durante el partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, disputado en la noche del domingo 30 de agosto por la octava jornada de la Liga BetPlay.

Aunque el compromiso terminó empatado 1-1, el resultado pasó a un segundo plano después de que varios aficionados locales ingresaran al terreno de juego durante los minutos finales.

Hinchas del Deportivo Cali ingresaron a la cancha en Palmaseca

La situación se presentó en medio de un cierre bastante caliente. En la cancha hubo reclamos, empujones y protagonistas exaltados, mientras desde las tribunas algunos seguidores comenzaron a acercarse al terreno de juego.

De acuerdo con lo informado durante la transmisión de Win Sports, Pablo Peirano, entrenador de Atlético Bucaramanga, ingresó al campo para protestar y advertir sobre un posible intento de invasión por parte de aficionados del Deportivo Cali.

Según versiones de asistentes al estadio, los primeros incidentes se habrían registrado antes de que fuera sancionado un penalti a favor del conjunto local.

Posteriormente, algunos hinchas aprovecharon la confusión para ingresar a la cancha. Los videos que circularon después del encuentro mostraron momentos de tensión entre aficionados y miembros de la fuerza pública.

Ante el desorden, varios jugadores buscaron resguardarse y finalmente el árbitro dio por terminado el compromiso.

Deportivo Cali podría enfrentar sanciones tras los incidentes

Ahora será necesario esperar las decisiones que adopten las autoridades deportivas. Dimayor podría revisar los videos, el informe arbitral y los demás documentos oficiales relacionados con lo ocurrido antes de establecer si existen méritos para una sanción.

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Los incidentes vuelven a poner sobre la mesa la discusión sobre la seguridad en los estadios del fútbol colombiano.

Durante este semestre ya se han presentado otros episodios protagonizados por aficionados. Situaciones similares ocurrieron en el Jaguares vs. Atlético Nacional, disputado en el estadio Jaraguay, y recientemente durante el Santa Fe vs. América de Cali en El Campín.

Lo sucedido en Palmaseca podría tener consecuencias para el Deportivo Cali de cara a sus próximos partidos como local.