Tres clubes de la Premier League quieren a Daniel Muñoz: esto pide el Crystal Palace

Daniel Muñoz es uno de los grandes referentes en la historia del Crystal Palace. Antes de su llegada, el club del sur de Londres no había ganado ningún título de primera división, pero con su ayuda y la del vallecaucano Jefferson Lerma, ahora tiene una FA Cup, una Community Shield y una UEFA Conference League.

El buen rendimiento del lateral antioqueño, tanto en su club como en la Selección Colombia, hizo que varios equipos se fijaran en él, aunque todavía no hay una negociación adelantada para su fichaje, pues en Crystal Palace no lo dejarían ir tan fácil.

Tres clubes de la Premier League quieren a Daniel Muñoz

De acuerdo a lo revelado por medios ingleses, hay tres clubes de la misma Premier League que quieren hacerse con los servicios de Daniel Muñoz. Se trata del Tottenham Hotspur, Everton y Nottingham Forest, siendo el primero el más interesado, tras la salida de Djed Spence al Inter de Milán por 30 millones de euros.

Los otros dos clubes han realizado acercamientos para conocer las condiciones. Un punto clave es que, aunque los tres equipos tienen más historia que su actual club, ninguno de los tres estará en competencias internacionales esta temporada.

En cambio, debido a que ganaron la Conference League con Crystal Palace, tienen un cupo garantizado en la Europa League, por lo que esto podría ser clave para la decisión de Muñoz sobre su futuro.

¿Cuánto pide Crystal Palace por Daniel Muñoz?

La posibilidad de un traspaso se vuelve viable al considerar que el Palace está pidiendo entre 20 y 25 millones de euros por los derechos deportivos del lateral, aunque hay que considerar que ya tiene 30 años, lo que lo hace menos atractivo.

Habrá que esperar para ver si algún club paga lo que se pide por él y si logran convencer a Muñoz de cambiar de camiseta en el fútbol inglés.