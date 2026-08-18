Terremoto sorprende a futbolistas en Granada durante el entrenamiento: esta fue su reacción

Un fuerte terremoto en la provincia de Granada volvió a sembrar la alarma tras días de intensa actividad sísmica. La sacudida sorprendió a un equipo de fútbol en pleno campo de juego, generando escenas de angustia.

Una cadena de sismos ha vuelto a sacudir con fuerza a la provincia de Granada, manteniendo en máxima alerta a las autoridades locales y a miles de ciudadanos. Tras varios días de actividad telúrica recurrente —iniciada con un temblor de magnitud 5.0—, la tierra volvió a temblar con réplicas consecutivas, alcanzando un pico de magnitud 4,8 con epicentro en la localidad de Gójar.

La sacudida provocó la activación de los protocolos de emergencia municipal, el cierre preventivo de espacios públicos y revisiones estructurales en inmuebles para descartar daños severos.

"Vaya susto": futbolistas en Granada viven momentos de pánico en pleno entrenamiento

Este clima de inestabilidad no tardó en trasladarse al ámbito deportivo. De forma dramática, futbolistas en Granada vivieron momentos de pánico tras un terremoto que los sorprendió en pleno entrenamiento, de cuyo instante quedó registrado un angustioso video que rápidamente se hizo viral en redes sociales bajo el mensaje: "Vaya susto".

El incidente ocurrió durante la sesión matinal del Arenas de Armilla, conjunto que milita en la Tercera RFEF de España.

Mientras el cuerpo técnico y la plantilla realizaban sus ejercicios habituales en el Estadio Municipal de Armilla, el suelo comenzó a vibrar intensamente. Un teléfono móvil colocado a pie de campo para grabar contenido de redes sociales captó la secuencia en tiempo real.

“Vaya susto nos hemos llevado. Estábamos entrenando esta mañana en el Municipal de Armilla cuando la tierra empezó a temblar. Un momento de bastante tensión que, por suerte, ha quedado en un buen susto. Os dejamos el momento tal y como lo vivimos”, escribió el equipo.