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Mhoni Vidente hizo importa predicción sobre Colombia: ¿cuál fue?

La reconocida vidente auguró un buen futuro para el país. Descubra aquí qué lo que dijo.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 18 de 2026
04:29 p. m.
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Colombia sigue enfrentando un momento muy complejo tras el fuerte terremoto de 7.4 que se presentó el lunes 10 de agosto, a las 7:34 de la mañana.

El epicentro fue en San José del Palmar, Chocó, y la profundidad, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, fue de 103 kilómetros.

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Según el último reporte de la UNGRD, 304 personas han fallecido tras el sismo y 4.548 han quedado heridas. Además, se destruyeron 29.554 viviendas y 134.342 quedaron averiadas.

Sin embargo, en medio de esa difícil coyuntura, Mhoni Vidente realizó una esperanzadora predicción. ¿Cuál fue?

Esta fue la importante predicción que Mhoni Vidente hizo sobre Colombia

En una de sus más recientes predicciones, Mhoni Vidente indicó que el futuro será próspero para Colombia.

"Después te viene algo muy bueno, Colombia. El país va a empezar a crecer y a florecer", aseguró la reconocida astrológa.

"Colombia empieza a avanzar y tendrá un presidente que llegó para unir, para formar, para crecer y dar el impulso que necesitaba el pueblo para creer en la justicia y en el valor del ser humano. El país comenzará a pisar la abundancia, la estabilidad y, sobre todo, la seguridad. Habrá un inicio mágico para desarrollarse en todos los niveles", agregó Mhoni Vidente.

¿Durante cuánto tiempo se pueden presentar las réplicas tras el terremoto que hubo en Colombia? El Servicio Geológico respondió

En la noche del 17 de agosto de 2026, el Servicio Geológico Colombiano reveló que se han presentado más de 325 réplicas y que las magnitudes han oscilado entre los 2.0 y 4.8.

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"Las zonas con más reportes son: Bogotá con 4.422, Medellín con 2.798, Cali con 1.353, Ibagué con 609 y Manizales con 608", detalló la entidad.

Asimismo, ante las dudas de la población, el Servicio Geológico Colombiano ha respondido que las réplicas pueden seguirse presentando durante días, semanas o, incluso, meses.

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