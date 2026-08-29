Multas de tránsito: Abelardo de la Espriella propone reducirlas hasta 50 %

El presidente Abelardo de la Espriella anunció una serie de propuestas orientadas a reducir los costos asociados a los trámites y sanciones de tránsito. Entre las medidas planteadas está la posibilidad de reducir hasta en un 50 % el valor actual de las multas, además de modificar otros cobros que afectan a los conductores.

El mandatario señaló que una infracción debe tener una sanción proporcional y que esta no debería convertirse en una carga económica excesiva para las familias. El Gobierno también buscaría intervenir los costos relacionados con los cursos para obtener descuentos en las multas.

Voy a acabar con el absurdo requisito de la llamada “casa cárcel” para habilitar los Centros Integrales de Atención y con las barreras que han favorecido monopolios alrededor de los cursos para obtener descuentos en las multas.

¿Qué cambios propone Abelardo de la Espriella para las multas de tránsito?

La principal propuesta consiste en reducir hasta en un 50 % el valor de las multas de tránsito. El presidente también planteó una revisión de los cobros asociados al RUNT y al SIMIT, con el objetivo de identificar duplicidades y buscar eliminar o disminuir sustancialmente las tarifas que pagan los ciudadanos.

En materia de licencias de conducción, el mandatario anunció que revisará sus costos, buscará eliminar gastos considerados innecesarios y propondrá aumentar su vigencia a ocho o diez años. También incluyó dentro de la revisión el costo y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica, incluida la decisión que redujo de seis a cinco años el plazo para los vehículos nuevos.

Otro de los puntos centrales es la fotodetección. De la Espriella planteó endurecer los controles para autorizar las cámaras y establecer parámetros claros para su calibración, con el argumento de que estos sistemas deben priorizar la seguridad vial y no el recaudo de recursos.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, respaldó los anuncios y afirmó que, siguiendo las directrices presidenciales, el Ministerio ya trabaja en una reforma integral al Código de Tránsito. Según la funcionaria, esta revisión contempla el valor de las multas, los cobros del RUNT y el SIMIT, los costos de los cursos, la vigencia de las licencias y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica.

¿Qué cambios anunció el Gobierno para las fotomultas en Colombia?

El Ministerio de Transporte informó el 23 de agosto de 2026 que adelantará una revisión integral de los sistemas automáticos y semiautomáticos de detección de presuntas infracciones que operan en el país. El proceso se realizará en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Superintendencia de Transporte y las demás autoridades competentes.

La revisión buscará verificar que las cámaras de fotodetección estén debidamente autorizadas y cuenten con sustento técnico y legal. Entre los aspectos que serán considerados están la siniestralidad, los límites de velocidad, la señalización y las condiciones particulares de cada corredor vial.