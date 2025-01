David Alonso llegó a Bogotá para celebrar su título de Moto3: "Colombia significa muchísimo"

Este jueves 16 de enero, David Alonso aterrizó en el Aeropuerto Internacional El Dorado para visitar a Colombia luego de conquistar el Campeonato del Mundo de Moto3 2024. El piloto de motociclismo colombiano-español, de escasos 18 años, es una de las grandes promesas del deporte y Noticias RCN tuvo la oportunidad de entrevistarlo en exclusiva.

Alonso, quien decidió correr para Colombia pues su madre es bumanguesa, rompió todo tipo de récords en 2024. El virtuoso piloto le quitó el récord de victorias a Valentino Rossi un hexacampeón de MotoGP. Consiguió 14 victorias a lo largo de la temporada, haciendo sonar el himno nacional en Catar, Estados Unidos, Francia, Cataluña, Italia, Alemania, Austria, Emilia-Romaña, Indonesia, Japón, Australia, Tailandia, Malasia y Barcelona.

Alonso sueña con brillar en la Moto2 y luego empezar su legado en la MotoGP. Sus raíces y su sangre 'cafetera' quedaron demostradas con la emoción que lo invadió con el recibimiento que tuvo. Por ahora, se comerá un ajiaco y compartirá con todos sus admiradores.

David Alonso habló de su presente y su sueño de llegar a la MotoGP

"¡Muchas gracias por el recibimiento! Estoy muy ilusionado de estar aquí con toda la gente que después de un 2024 magnífico ya había ganas de estar por Colombia así que vamos a disfrutar de estos días", empezó diciendo Alonso en una entrevista exclusiva con Noticias RCN.

"Ha sido una temporada que recordaremos siempre; y eso viene después de todo un trabajo que merece la pena. Así que ahora un sueño cumplido y hay que seguir a por más. Es un salto importante, un salto grande (de Moto3 a Moto2), así que habrá que buscarlo con calma. Es la antesala a MotoGP, así que hay que trabajar duro porque cambia mucho la moto. Así que poquito a poco ir subiendo para el día de mañana estar luchando en esa categoría en las posiciones delanteras", agregó el piloto nacido en Madrid.

David Alonso y sus sentimientos por Colombia

"Lo que más ilusión me hacía (de llegar a Colombia) era ver a la gente aquí en persona, poder darles un abrazo y poder compartir con ellos. Al final viajamos por todo el mundo y la agenda siempre es complicada, pero hemos logrado hacer este viaje y darle las gracias a todos ellos. Me han dicho que en cuanto pise Bogotá tengo que pedir un ajiaco así que allá vamos. Para mí Colombia significa muchísimo por mi madre, porque fue la que me trajo al mundo y quiero representar su bandera; siempre orgulloso de llevar a este país a lo más alto. Van a ser ocho días inolvidables", concluyó.