David González, técnico de América de Cali, se pronunció este jueves 19 de noviembre sobre los retrasos en el pago de salarios en el América de Cali y pidió que la situación se resuelva antes del primer partido del equipo en el estadio Pascual Guerrero durante los cuadrangulares. Su mensaje llega en un momento decisivo para el club, que también disputa la final de la Copa BetPlay.

La preocupación por los pagos pendientes volvió a instalarse en la interna escarlata. En rueda de prensa, el entrenador dejó claro que el plantel necesita condiciones adecuadas para concentrarse en la competencia y evitar que los problemas administrativos afecten el rendimiento deportivo.

Yo espero que sí (paguen), por lo menos antes de que tengamos el primer partido de local y venga de nuevo esa preocupación de si concentramos o no concentramos. Yo creo que ya estuvo, ya fue. Ya no podemos darnos ese lujo y esa posibilidad de que si las cosas no salen bien le echemos la culpa a eso, afirmó González.

El técnico también hizo un llamado a los diferentes sectores de la institución para evitar que las dificultades se conviertan en un obstáculo durante la recta decisiva de la temporada.

No podemos dejar cabos sueltos. Ya tenemos que todos, desde directivos, hinchas, jugadores, hacer lo que tengamos que hacer para que el equipo esté como tiene que estar y podamos competir de la manera que hay que competir, agregó.

¿Qué pasa con los salarios de los jugadores del América de Cali?

Los retrasos en los pagos han generado inconformidad entre los futbolistas. Una de las consecuencias fue la decisión del plantel de no concentrarse antes de algunos compromisos como local y llegar directamente al estadio.

El jugador Edson Tortolero también se refirió al panorama económico y manifestó su deseo de que la situación se solucione. Según dijo, tanto los jugadores como el cuerpo técnico y la institución merecen mejores condiciones.

La preocupación llegó además al ámbito institucional. Acolfutpro solicitó a la Superintendencia de Sociedades una audiencia por presuntos incumplimientos en el acuerdo de reorganización del América, relacionados con obligaciones pendientes con Daniel Bocanegra, Jean Pestaña y Yerson Candelo, además de retrasos reiterados en los salarios del plantel profesional.

¿Cuándo vuelve a jugar el América de Cali en casa?

El equipo escarlata comenzará su participación en los cuadrangulares este viernes 20 de noviembre frente a Atlético Bucaramanga, como visitante.

Su primer compromiso en el Pascual Guerrero será el martes 24 de noviembre, cuando reciba al Deportivo Cali. Ese encuentro aparece como la fecha límite que mencionó David González para que la situación salarial esté resuelta.

Mientras el América busca avanzar en la Liga BetPlay y preparar la final de Copa frente a Once Caldas, la respuesta de la directiva sobre los pagos será clave para darle tranquilidad al grupo en el cierre de la temporada.