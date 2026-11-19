Independiente Medellín recibirá a Independiente Santa Fe este viernes 20 de noviembre en el inicio de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II; el partido, que está programado a las 4:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot, será el primero de la fase final del fútbol colombiano en el 2026.

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Cuando se conoció la programación, algunos hinchas y periodistas en general cuestionaron el horario del partido, ya que consideran que no es el apropiado para un encuentro tan importante y además perjudica a los hinchas que quieran asistir al estadio, pero por cuestiones laborales o académicas, no pueden hacerlo.

Independiente Medellín comunicó que fue el propio club el que eligió dicho horario; Dimayor ofreció dos opciones: el miércoles 18 en horas de la noche o el viernes 20 a las 4:30 de la tarde y a través de redes sociales informaron: "Esta fecha fue seleccionada con el propósito de garantizar la igualdad de condiciones frente a los demás competidores y permitiendo la óptima preparación del plantel profesional en pleno".

DIM regaló boletas a las empresas que dejaran salir temprano a sus empleados

A raíz de las dificultades que suponía para el hincha 'poderoso' asistir al partido por el horario, Independiente Medellín lanzó una estrategia para que la mayoría de hinchas pudieran asistir con permiso de sus empresas; 'Fidel pide el permiso por vos' es el nombre de la campaña, que consistió en regalar 100 boletas a las primeras 100 empresas en llenar el formulario correspondiente para otorgar un permiso que le permita al trabajador salir más temprano para poder asistir al estadio.

"Vos querés estar, nosotros queremos contar con vos, por eso, nosotros pedimos el permiso por vos", escribió la cuenta oficial del club en redes sociales para promocionar la iniciativa que estaba dirigida a aquellas que están legalmente constituidas en la ciudad y alrededores.

Más de 800 empresas se sumaron a la iniciativa

Un día después de anunciada la campaña, Medellín informó que más de 800 empresas habían llenado el formulario y agradecieron por apoyar a los hinchas; según el club, las 100 empresas elegidas serán contactadas para coordinar el envío de las boletas.

Además, confirmaron que, a la fecha, ya habían vendido más de 14.500 abonos, por lo que se espera una gran asistencia para el compromiso del próximo viernes 20.