Cuatro hombres fueron declarados culpables este jueves en Inglaterra por delitos sexuales cometidos contra una mujer que fue drogada durante años por su entonces esposo, en un caso que ha sido comparado con el de Dominique Pelicot en Francia.

La víctima, Joanne Young, de 49 años y madre de tres hijos, decidió renunciar a su derecho al anonimato, al igual que lo hizo Gisèle Pelicot durante el mediático juicio francés.

Tras más de tres semanas de audiencias en la ciudad de Winchester, en el sur de Inglaterra, un jurado declaró culpables a Norman Macksoni, de 48 años, y Richard Wilkins, de 62, por violación. Asimismo, Connor Sanderson-Doyle, de 32 años, fue hallado culpable de agresión y tocamientos sexuales, mientras que Mohammed Hassan, de 38 años, fue condenado por tocamientos sexuales.

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Los cuatro acusados permanecerán en prisión preventiva hasta la audiencia de sentencia, prevista para finales de diciembre.

Un entramado organizado por el exmarido de la víctima

Las investigaciones determinaron que los condenados actuaban en coordinación con Philip Young, exmarido de la víctima, quien publicaba anuncios en internet para ofrecer a desconocidos mantener relaciones sexuales con su esposa sin su consentimiento, mientras ella permanecía dormida o inconsciente en la vivienda familiar de Swindon, en el suroeste de Inglaterra.

Philip Young, de 50 años y antiguo concejal del Partido Conservador, se declaró culpable en enero de múltiples delitos sexuales contra su exesposa, incluidos violaciones, voyeurismo y la administración de sustancias con el propósito de incapacitarla. Otro procesado, Dean Hamilton, de 47 años, también admitió cargos por violación y agresión sexual dentro del mismo caso.

Ambos conocerán su condena a finales de diciembre.

Primer caso de este tipo con condenas en Reino Unido

Los hechos juzgados ocurrieron entre 2016 y 2023 y constituyen el primer proceso de estas características que concluye con condenas en Reino Unido. Además, la policía británica continúa la búsqueda de otro sospechoso presuntamente implicado en agresiones sexuales contra la víctima.

Al anunciar el veredicto, el juez Pushpinder Singh Saini calificó los hechos como “delitos sexuales particularmente graves” y advirtió a los condenados que se enfrentan a importantes penas de prisión debido a la gravedad de las conductas cometidas.