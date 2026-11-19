Barranquilla está lista para recibir la gran final de la Copa CONMEBOL Sudamericana entre Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil; el renovado estadio Metropolitano de Barranquilla se preparó en tiempo récord para estar a punto el próximo sábado 21 de noviembre y se espera una fiesta inolvidable.

Desde el inicio de la semana empezaron a llegar a diferentes ciudades de Colombia hinchas argentinos y brasileros que, en la previa del crucial partido, han aprovechado para disfrutar de las playas paradisíacas del Caribe colombiano.

Por su parte, las delegaciones de Boca y Atlético Mineiro llegaron a Barranquilla el miércoles 18 en horas de la noche y el jueves ya realizaron sus primeros entrenamientos oficiales.

Barranquilla se postulará como sede de la final de la Copa Libertadores 2028

En medio de la celebración de la gran final, el periodista argentino Juan José Buscalia informó que Barranquilla se postulará para ser sede de la final de la Copa Conmebol Libertadores 2028, el torneo de clubes más importante y prestigioso del continente; la postulación se hará oficial el viernes 20 de noviembre durante el Consejo de la Conmebol.

Durante la jornada del jueves 19, el alcalde de Barranquilla estuvo acompañado de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, y Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, al que se le hizo un homenaje por su aporte al fútbol colombiano, además de hacerle entrega de la medalla de la ciudad.

La presencia de los dos mandatarios hace que la posibilidad de albergar la gran final de la Copa Libertadores sea una realidad en el menor tiempo posible; incluso, Jesurún brindó unas declaraciones que hacen que el hincha colombiano se ilusione con la final del 2028: "No creo que nos toque esperar dos o tres años", manifestó el presidente de la FCF.

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Colombia en el ojo de Sudamerica gracias a la final continental

Con la definición de la Copa Sudamericana en Barranquilla, todos los ojos del continente, en materia deportiva, están puestos en Barranquilla, que ha hecho un gran esfuerzo por el deporte en Colombia y servirá como ventana para que el país siga acogiendo los principales eventos deportivos de Sudamérica y el mundo.