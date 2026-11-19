El próximo viernes 20 de noviembre inician los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II y los principales clubes de la capital del país, Independiente Santa Fe y Millonarios, tendrán acción fuera de casa.

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El partido que abrirá la fase final de la liga será a las 4:30 p. m. en el Atanasio Girardot entre Independiente Medellín y Santa Fe; por su parte, Deportivo Cali y Millonarios cerrarán la jornada del viernes a las 8:40 de la noche en el estadio Palmaseca.

Los otros dos partidos de la primera fecha son: Bucaramanga vs. América a las 6:35 p. m. en el Américo Montanini el viernes 20 y Once Caldas vs. Atlético Nacional el sábado 21 a las 8:15 de la noche.

Planteles de Santa Fe y Millonarios se encontraron en el aeropuerto El Dorado

En el previo del inicio de cuadrangulares, una curiosa imagen se presentó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá; los planteles de Independiente Santa Fe y Millonarios se cruzaron rumbo a Medellín y Cali, respectivamente.

En las imágenes se logra observar al entrenador 'cardenal', Pablo Repetto, saludando y hablando cordialmente con el director deportivo 'embajador', Ariel Michaloutsos, además de otros miembros del cuerpo técnico de ambos clubes.

La actitud amistosa y respetuosa entre ambos planteles da un gran mensaje de fútbol en paz para que los hinchas, no solo de los equipos bogotanos, sino del resto del país, logren entender que la rivalidad solo debe quedar dentro del terreno de juego y no extenderse a las calles o carreteras del país.

Podría haber final capitalina en la Liga BetPlay 2026-II

Tras finalizar el todos contra todos, se sortearon los grupos para disputar los cuadrangulares finales y los dos principales clubes de Bogotá quedaron en grupos diferentes, por lo que se podría repetir una final capitalina como ocurrió en el segundo semestre del 2017, donde el 'embajador' alzó el título.

En el grupo A, Santa Fe enfrentará a Nacional, Medellín y Once Caldas, mientras que en el grupo B, Millonarios jugará ante América, Cali y Bucaramanga.