Las autoridades ambientales pusieron en marcha este miércoles la primera fase de un plan nacional para controlar la población de hipopótamos en Colombia, mediante la intervención de 10 ejemplares identificados como una amenaza para las comunidades del Magdalena Medio antioqueño.

La estrategia es liderada por Cornare y el Ministerio de Ambiente, en medio de la creciente preocupación por la expansión de esta especie invasora.

De acuerdo con Javier Valencia, director de Cornare, actualmente se estima que hay cerca de 260 hipopótamos en el país y los primeros animales seleccionados para el programa fueron priorizados debido a sus comportamientos agresivos y al riesgo que representan para la seguridad de las personas.

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La entidad advirtió que el aumento acelerado de la población también está generando afectaciones sobre la biodiversidad y los ecosistemas de la región.

Los primeros 10 hipopótamos representan un riesgo para las comunidades

Según explicó Cornare, el plan piloto tendrá una duración de cinco meses y contempla varias etapas antes de llegar a la eutanasia química. El proceso incluye la captura, esterilización, confinamiento y posible traslocación de los animales, con el objetivo de reducir progresivamente el crecimiento de la población.

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Las autoridades señalaron que la escogencia de estos 10 ejemplares responde a situaciones de riesgo identificadas en municipios como Puerto Nare y sectores cercanos a Doradal, donde se han reportado avistamientos en zonas habitadas y comportamientos agresivos. Además, la corporación ambiental indicó que cerca del 70 % de los hipopótamos del país se encuentran dentro de su jurisdicción.

Uno de los principales focos de preocupación se encuentra en inmediaciones del río Nare, un corredor frecuentado por estudiantes que diariamente deben cruzar la zona para llegar a sus instituciones educativas. Por esta razón, la intervención comenzará en este punto considerado prioritario.

Captura y eutanasia se realizarán bajo protocolos científicos

Las autoridades ambientales activarán mecanismos de monitoreo para identificar el momento en que los animales abandonen el agua y realizar su captura e inmovilización en el menor tiempo posible. Posteriormente, se aplicarán protocolos veterinarios especializados para desarrollar el procedimiento establecido dentro del plan.

La eutanasia se efectuará mediante el uso de etorfina y otros medicamentos sedantes que facilitarán el manejo del ejemplar. Una vez concluida la intervención, maquinaria especializada será utilizada para movilizar al animal, debido al tamaño y a la carga farmacológica administrada durante el proceso.

Cornare informó además que una mesa técnica acompañará el desarrollo de las acciones para garantizar que las decisiones estén respaldadas por criterios científicos.

La entidad aseguró que la meta es avanzar en el control efectivo de una especie cuya expansión continúa aumentando la presión sobre los ecosistemas y la seguridad de las comunidades del Magdalena Medio antioqueño.