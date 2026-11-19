La Confederación Nacional del Gremio de Vigilancia y Seguridad Privada (Confevip), en medio de las discusiones que se adelantan en el Congreso sobre la ley de rescate económico, advirtió que su aprobación podría generar un incremento de hasta el 22% en los costos de los servicios de vigilancia y seguridad privada.

A través de un comunicado, el gremio explicó que, de acuerdo con estas estimaciones, podrían estar en riesgo miles de empleos formales.

El presidente de Confevip, Miguel Ángel Díaz, explicó que, si el proyecto se aprueba en las condiciones actuales, los costos de operación del sector podrían aumentar aproximadamente un 14%. A ese porcentaje se sumaría el incremento estimado del salario mínimo para 2027, cercano al 8%, lo que llevaría el aumento acumulado hasta el 22%.

El gremio de vigilancia alerta posible reducción del empleo formal

La preocupación se centra en que las empresas de vigilancia tienen una estructura de costos que depende principalmente de la mano de obra. Por eso, según Confevip, cualquier incremento en las obligaciones laborales y financieras terminaría trasladándose a las compañías, los clientes y, eventualmente, al empleo.

Para respaldar su advertencia, la Confederación citó cifras de personal operativo acreditado de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Según esos registros, Colombia pasó de tener 394.007 personas acreditadas en mayo de 2023 a 341.128 en octubre de 2026.

La diferencia representa 52.879 registros menos, equivalente a una reducción del 13,4 %.

Díaz señaló que el aumento de los costos de contratación podría acelerar la informalidad, reducir las plantas de personal y comprometer la sostenibilidad de las compañías que prestan estos servicios.

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Las propuestas de Confevip para evitar la desaceleración del empleo

Aunque respalda la necesidad de recuperar las finanzas públicas, el gremio planteó tres compromisos que considera fundamentales para acompañar la ley de rescate económico: