El K-pop sigue conquistando seguidores en Colombia y ahora 15 talentos nacionales tendrán la oportunidad de demostrar que su pasión por la música y el baile puede llevarlos hasta Corea del Sur.

Los finalistas del K-POP World Festival Colombia 2026 se enfrentarán este sábado 21 de noviembre en Bogotá, con la ilusión de representar al país en la competencia internacional que se realiza en Changwon.

La convocatoria reunió cerca de 120 participantes de diferentes regiones, entre ellas Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta. Después de un proceso de selección, quedaron cinco finalistas en canto y diez en baile, quienes subirán al escenario para mostrar sus habilidades frente al público y los organizadores.

Para estos jóvenes, el festival representa mucho más que una competencia. Es la posibilidad de llevar a otro nivel una afición que exige disciplina, ensayos y preparación, y que en Colombia ha encontrado una comunidad cada vez más activa.

¿Cómo será la competencia de K-pop en Bogotá?

El K-POP World Festival Colombia 2026 se realizará el sábado 21 de noviembre, entre las 2:00 p. m. y las 5:00 p. m., en el Auditorio Principal del Edificio G de la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá.

Los participantes competirán en las categorías de canto y baile, inspiradas en el género musical que ha convertido a Corea del Sur en uno de los principales referentes de la industria del entretenimiento global.

La jornada tendrá como presentador a Zion Hwang, influencer coreano. La entrada será gratuita, pero quienes deseen asistir deberán realizar un registro previo, sujeto a la disponibilidad de aforo.

¿Qué es el K-POP World Festival y cómo llegar a Corea del Sur?

El festival nació en 2011 como una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur y la cadena pública KBS. Su propósito es reunir a exponentes del K-pop de diferentes países mediante competencias nacionales que pueden abrirles las puertas a la final internacional en Changwon.

En Colombia, el certamen se realiza desde 2015 y se ha convertido en un espacio para que los seguidores de esta cultura demuestren sus capacidades artísticas.

La edición de 2026 es organizada por la Embajada de la República de Corea en Colombia, con la producción de Hallyu Colombia. Ahora, los quince finalistas tienen una cita en Bogotá: allí buscarán quedarse con la oportunidad de llevar su talento colombiano hasta el escenario surcoreano.