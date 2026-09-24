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Colombianos tendrán nuevo día sin carro y sin moto en esta ciudad: conozca la fecha

Conozca cuándo y cómo se implementará esta jornada.

Foto: Creada con IA Gemini

Noticias RCN

septiembre 24 de 2026
11:32 a. m.
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Las autoridades locales del Área Metropolitana de Bucaramanga confirmaron una modificación importante en el cronograma oficial para la realización del esperado Día sin Carro y sin Moto Particular. La medida, que inicialmente se encontraba proyectada para finales de septiembre, se llevará a cabo de manera oficial el próximo 6 de octubre de 2026.

Esta decisión fue tomada de forma conjunta por los mandatarios que integran la región metropolitana —Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta— tras evaluar diversas consideraciones logísticas, ambientales y comerciales que buscan un equilibrio en la movilidad y la economía local.

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Horarios y alcance de la medida en el Área Metropolitana

De acuerdo con la información oficial emitida por las entidades competentes, la restricción vehicular operará en una franja horaria específica:

  • Horario oficial: La prohibición de circulación para carros y motocicletas particulares regirá entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m..
  • Cobertura: La medida aplica de forma simultánea en todo el territorio que comprende el Área Metropolitana de Bucaramanga.
  • Objetivos principales: Reducir las emisiones contaminantes, disminuir los niveles de ruido urbano, priorizar al peatón e incentivar el uso masivo del transporte público y alternativas ecológicas como la bicicleta.

¿Qué se espera de la jornada ambiental en Bucaramanga?

Las secretarías de movilidad y los organismos de tránsito de la región indicaron que en el transcurso de los próximos días se expedirá formalmente el decreto que compilará la normativa completa de la jornada.

En este documento se detallarán de manera explícita las excepciones de vehículos autorizados para circular, las condiciones particulares para ciertos gremios productivos y los puntos de control estratégico que instalarán las autoridades para garantizar el cumplimiento de la medida.

Se espera que la ciudadanía acate de manera positiva estas disposiciones, contribuyendo de forma activa a la mejora temporal de los índices de calidad del aire y promoviendo una sólida cultura de movilidad sostenible en toda la capital santandereana y sus municipios vecinos.

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