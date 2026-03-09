Dimayor confirmó las sanciones para Santa Fe y América de Cali por disturbios en El Campín

El Comité Disciplinario del Campeonato confirmó las sanciones a Independiente Santa Fe y América de Cali por los hechos de violencia registrados durante el partido correspondiente a la sexta fecha de la Liga BetPlay, disputado en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

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La mayor sanción fue para Santa Fe, que recibió dos fechas de suspensión total de plaza y una multa de nueve salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV), equivalentes a $15.758.145.

América de Cali fue sancionado con una fecha de suspensión total de plaza y una multa de ocho SMLMV, equivalentes a $14.007.240.

¿Por qué sancionaron a Santa Fe y América de Cali?

La decisión se da tras los hechos de violencia que se presentaron en el estadio bogotano durante el encuentro entre Santa Fe y América por Liga. Se registraron peleas e invasión al terreno de juego por parte de personas identificadas como hinchas de ambos clubes.

En el caso de Santa Fe, que actuaba como local, el Comité consideró que el club tenía un deber de diligencia respecto al comportamiento de los asistentes al estadio, incluso a quienes se encontraban en tribunas visitantes.

Santa Fe argumentó durante el proceso que había implementado medidas de seguridad, separación física de las hinchadas y reuniones de coordinación con las barras. Sin embargo, el Comité consideró que los elementos aportados por Santa Fe no lograron desvirtuar la información contenida en los informes oficiales y las imágenes del partido.

¿Por qué sancionaron al América de Cali si era visitante?

En cuanto a América de Cali, el Comité tuvo en cuenta que varios de los espectadores involucrados estaban ubicados en el sector destinado a la hinchada visitante. El club argumentó que no era el organizador del encuentro ni tenía bajo su control el estadio, el dispositivo general de seguridad, la logística o la Policía Nacional.

Pese a estos argumentos, el Comité sostuvo que el artículo 84 establece responsabilidad para los clubes visitantes por la conducta impropia de los espectadores identificados como sus seguidores. En consecuencia, América fue declarado responsable por los hechos atribuidos a sus aficionados.

¿Dónde y cuándo deberán cumplir la sanción Santa Fe y América?

La resolución establece que Santa Fe deberá cumplir dos fechas de suspensión total de plaza, mientras que América de Cali deberá cumplir una fecha. La medida se aplicará en cualquier escenario en el que cada club actúe como local, conforme al artículo 30 del CDU de la FCF.

La resolución también establece que las decisiones pueden ser recurridas. Tanto Santa Fe como América de Cali tienen la posibilidad de presentar recurso de reposición ante el Comité Disciplinario y recurso de apelación ante la Comisión Disciplinaria de la Dimayor.