CANAL RCN
Deportes

América de Cali goleó a Alianza FC y se consolida en el liderato con 20 puntos

El equipo de David González sigue imparable en la fase del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay.

América de Cali goleó a Alianza FC
FOTO: América de Cali

Ángel Ballén

septiembre 03 de 2026
06:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

América de Cali volvió a sumar de a 3 puntos tras vencer a Alianza FC en el Pascual Guerrero, en el partido correspondiente a la fecha 9 de la Liga BetPlay. El equipo de David González goleó en casa y se consolida en el liderato del campeonato.

Anuncian nueva demanda contra América de Cali en Liga BetPlay: no han jugado el partido
RELACIONADO

Anuncian nueva demanda contra América de Cali en Liga BetPlay: no han jugado el partido

'La Mechita' se impuso por 3-0 con goles de Cristian Tovar, Tomás Ángel y Yeison Guzmán. Con esto, mantienen el liderato de la tabla de posiciones con gran diferencia, pues llegaron a 20 puntos en 8 partidos y le sacan 7 unidades al segundo.

América se mantiene invicto en el campeonato con seis triunfos y apenas dos empates. Le ganaron a Chicó, Internacional de Bogotá, Once Caldas, Nacional, Junior y Alianza, mientras que Santa Fe en Bogotá y Jaguares en Montería lograron quitarles puntos con empates.

Tabla de posiciones tras el triunfo de América de Cali

En estos momentos América de Cali es líder. Sin embargo, Internacional de Bogotá, Boyacá Chicó e Independiente Santa Fe denunciaron los respectivos partidos y piden los puntos por escritorio, reclamando por la supuesta alineación indebida de Yhormar Hurtado.

Además, el presidente de Alianza FC había anunciado en la previa del partido que si Hurtado sumaba minutos, ellos también se unirían a las demandas, por lo que tienen 48 horas en días hábiles para hacer la respectiva reclamación ante Dimayor.

América de Cali viaja a Estados Unidos para amistoso ante Nacional

Tras la victoria en el regreso de América al Pascual Guerrero, el equipo viajará a Estados Unidos para enfrentarse a Atlético Nacional en un partido amistoso por causas benéficas. El encuentro tendrá lugar este sábado 5 de septiembre en el estadio del Inter de Miami.

De acuerdo a lo informado por las directivas de América, el contrato establece que deben viajar los titulares de ambos equipos, por lo que no podrán rotar la nómina. Además, parte de lo recaudado en la taquilla, será destinado a las comunidades afectadas tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

Jugador de Millonarios sufrió fuerte fractura y es baja: dieron a conocer el parte médico

Dimayor

Dimayor confirmó las sanciones para Santa Fe y América de Cali por disturbios en El Campín

Valle del Cauca

El gesto del Racing de Santander con el pueblo de Gustavo Puerta tras venderlo a Olympiacos

Otras Noticias

Pensiones

Cambio en las semanas de pensión desde 2027: la lista de trabajadores afectados por la reforma

La entrada en vigencia de la reforma pensional en 2027 modificará los requisitos de cotización para un grupo específico de trabajadores.

Redes sociales

Karina García reaparece en redes con lágrimas tras polémica por mascota

La creadora de contenido volvió a publicar en sus redes sociales tras varios días de ausencia debido a polémica por fuerte comentario.

Policía Nacional

Presunto cabecilla del “Tren de Aragua” para el narcotráfico fue capturado en Manizales

Artistas

Reconocido influencer murió en trágico accidente de moto

Cuidado personal

Estos son los entrenamientos de alta intensidad que activan la liberación de endorfinas