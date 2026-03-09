América de Cali goleó a Alianza FC y se consolida en el liderato con 20 puntos

América de Cali volvió a sumar de a 3 puntos tras vencer a Alianza FC en el Pascual Guerrero, en el partido correspondiente a la fecha 9 de la Liga BetPlay. El equipo de David González goleó en casa y se consolida en el liderato del campeonato.

'La Mechita' se impuso por 3-0 con goles de Cristian Tovar, Tomás Ángel y Yeison Guzmán. Con esto, mantienen el liderato de la tabla de posiciones con gran diferencia, pues llegaron a 20 puntos en 8 partidos y le sacan 7 unidades al segundo.

América se mantiene invicto en el campeonato con seis triunfos y apenas dos empates. Le ganaron a Chicó, Internacional de Bogotá, Once Caldas, Nacional, Junior y Alianza, mientras que Santa Fe en Bogotá y Jaguares en Montería lograron quitarles puntos con empates.

Tabla de posiciones tras el triunfo de América de Cali

En estos momentos América de Cali es líder. Sin embargo, Internacional de Bogotá, Boyacá Chicó e Independiente Santa Fe denunciaron los respectivos partidos y piden los puntos por escritorio, reclamando por la supuesta alineación indebida de Yhormar Hurtado.

Además, el presidente de Alianza FC había anunciado en la previa del partido que si Hurtado sumaba minutos, ellos también se unirían a las demandas, por lo que tienen 48 horas en días hábiles para hacer la respectiva reclamación ante Dimayor.

América de Cali viaja a Estados Unidos para amistoso ante Nacional

Tras la victoria en el regreso de América al Pascual Guerrero, el equipo viajará a Estados Unidos para enfrentarse a Atlético Nacional en un partido amistoso por causas benéficas. El encuentro tendrá lugar este sábado 5 de septiembre en el estadio del Inter de Miami.

De acuerdo a lo informado por las directivas de América, el contrato establece que deben viajar los titulares de ambos equipos, por lo que no podrán rotar la nómina. Además, parte de lo recaudado en la taquilla, será destinado a las comunidades afectadas tras el terremoto del pasado 10 de agosto.