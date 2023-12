David Macalister Silva ya se puso la 'amarilla': "Uno no puede dejar de soñar"

David Macalister Silva está ilusionado y agradecido con su primera convocatoria a la Selección Colombia. Néstor Lorenzo premió el esfuerzo y la resiliencia del capitán de Millonarios, llamándolo para vestir la 'amarilla' y afrontar los duelos de fogueo contra Venezuela y México. El experimentado volante, de 36 años, asistió a la rueda de prensa, la cual se llevó a cabo en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá.

'Maca' lamentó la eliminación de Millonarios de la Liga BetPlay 2023-II; sin embargo, está expectante a su debut con la 'tricolor'. El conjunto dirigido por Alberto Gamero aportó tres futbolistas, pues además del número '14', citaron a Álvaro Montero y a Daniel Cataño.

El volante bogotano, con pasado en Deportes Tolima y Real Cartagena, ya habló con el estratega argentino. Espera verlo después del sorteo de la fase de grupos de la Copa América, el cual se llevará a cabo el próximo 7 de diciembre, en el James L. Night Center, de la ciudad de Miami, Estados Unidos.

¿Qué dijo David Macalister Silva tras ser convocado a la Selección Colombia?

"Bueno, hablamos ayer en la mañana, ayer no nos vimos porque el 'profe' (Néstor Lorenzo) tuvo que viajar al tema de la Copa América y el sorteo, ya hablaremos con él. Para mí tiene una mayor relevancia porque hace ver que uno ha hecho las cosas al derecho. A medida de que pasa el tiempo, uno va viendo lejos el sueño, pero no imposible de alcanzar. Es un mensaje que uno no puede dejar de soñar, y aprender a entender los tiempos de Dios", empezó diciendo el mediocampista bogotano, de 36 años.

La Selección Colombia comparte principios con Millonarios

"Creo que la Selección lo ha demostrado con el proceso del 'profe' Néstor Lorenzo, que le gusta buscar el arco contrario, ser propositivo. De alguna manera, eso es lo que buscamos en Millonarios, ir al arco contrario y ser bastante propositivos. Creo que la presión está en el momento en que te pones la camiseta de la Selección, porque estas representando al país", concluyó.