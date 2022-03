¿Ya tienen reemplazo? El Napoli ya tendría el sustituto de David Ospina

La novela de David Ospina y el Napoli comienzan a tener un nuevo capítulo, teniendo en cuenta que el guardameta colombiano ha tenido grandes actuaciones en los últimos partidos del equipo de Italia, pero su renovación sigue estando en duda, ya que, la dirigencia no está 100% convencidos en quedarse con el antioqueño.

Según lo que se pudo conocer en las últimas horas en la prensa italiana, se dio a conocer que las directivas del equipo ‘celeste’ ya tendrían varios nombres para el reemplazo del colombiano, uno de ellos sería el guardameta juvenil Lorenzo Montipò, quien llegó esta temporada al Hellas Verona, gracias a sus buenas actuaciones con Benevento, equipo que descendió a la segunda división del fútbol italiano el año anterior.

“Lorenzo tiene que pensar en completar su propia maduración. Creo que habrá interés: si uno lo hace tan bien y tiene esta edad, me asombraría lo contrario. A Napoli ciertamente no se puede decir que no, ya que todos los grandes equipos necesitarán dos porteros fuertes”, afirmó el empresario del jugador en entrevista con Radio Marte.

Además, otro de los guardametas que estaría muy atento a la situación del colombiano, sería Meret, arquero suplemente del Napoli en la Liga, pero titular en la Europa League y en la Copa Italiana, ya que, el italiano quiere tener continuidad para tener seguir peleando el puesto en la Selección de Italia. Por tal motivo tendría lista su salida a otro club si Ospina llegará a renovar.

Aunque no hay muchas noticias sobre su renovación, todo parece indicar que las directivas seguirían estudiando la posibilidad de renovar al colombiano, pero el alto costo del jugador sería un impedimento para que el guardameta de se quede en Napoli.

Números de David Ospina con el Napoli en la temporada 21/22

El antioqueño en la presente temporada ha logrado disputar 25 partidos en la Serie A, dejando en 11 oportunidades su arco en cero, además de ser figura en varios partidos del Napoli. En los otros torneos, Ospina ha logrado atajar un partido en la Europa League frente al Leicester City, partido que terminó igualado 2-2.