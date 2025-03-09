Néstor Lorenzo lo sentenció: ¿Dayro será titular frente a Bolivia?

La Selección Colombia ultima detalles para su compromiso frente a Bolivia por las Eliminatorias al Mundial 2026, y su entrenador, Néstor Lorenzo, fue claro durante la rueda de prensa de este miércoles en Barranquilla: Dayro Moreno iniciará el partido en el banco de suplentes.

El técnico argentino destacó la importancia de contar con un delantero de la experiencia de Dayro, aunque dejó en claro que la titularidad sería para Jhon Córdoba, quien atraviesa un gran momento en Europa. “Dayro es un jugador más dentro del plantel. Se ha ganado la convocatoria gracias a lo que ha hecho en su club, la continuidad y regularidad que ha tenido. Es una opción como todos los que van a estar sentados con él en el banco de suplentes”, afirmó Lorenzo ante los medios.

El estratega resaltó la capacidad goleadora del atacante del Once Caldas y su tranquilidad en escenarios de alta presión: “Las condiciones por las que ha sido citado es porque es un jugador preciso en la definición, no le pesa jugar en determinados ambientes, tiene experiencia”, añadió.

Competencia dura por la delantera y decisiones estratégicas

Lorenzo también explicó que la decisión de dejar a Dayro como alternativa responde a la amplia competencia en la zona ofensiva, donde nombres como Luis Suárez, Jhon Córdoba y Luis Díaz obligan a tomar decisiones estratégicas pensando en el desarrollo del partido.

“Compite con otros jugadores… vamos a analizar en cada momento del partido si vale o no el ingreso de él y de cada quien”, complementó el entrenador, dejando la puerta abierta a que Moreno tenga minutos si el encuentro lo exige.

Colombia buscará este jueves en el Estadio Metropolitano de Barranquilla sellar la clasificación directa al Mundial, y la claridad del técnico refleja que todos los convocados, sin importar su jerarquía, deberán ganarse su espacio en la cancha.