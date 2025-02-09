CANAL RCN
'Juanfer' Quintero y su mensaje a Dayro Moreno tras la convocatoria: "Lo necesitamos"

El volante de la Selección Colombia se refirió al llamado de Dayro Moreno, quien viene siendo figura en Once Caldas.

septiembre 02 de 2025
07:59 a. m.
El tema de conversación tras la más reciente convocatoria de la Selección Colombia es el llamado de Dayro Moreno después de 9 años de ausencia. El goleador de 39 años se ha llevado la atención de la prensa, hinchas y hasta de sus propios compañeros.

Juan Fernando Quintero, uno de los más experimentados del combinado nacional, fue consultado por la presencia de Dayro entre los convocados y el volante no mostró su alegría por poder compartir camerino con este jugador: el máximo artillero en la historia del FPC.

¿Qué dijo 'Juanfer' sobre Dayro Moreno?

En zona mixta, Juan Fernando Quintero manifestó que Dayro Moreno le da un toque especial a la Selección Colombia. "La verdad que feliz. Yo personalmente me alegré mucho (por la convocatoria de Dayro). Creo que es una persona que trae esa energía que necesitamos en este momento de la unión de nuestro país y es un referente para todos".

Además, el volante añadió que la convocatoria de este goleador es por méritos propios debido a su gran rendimiento a lo largo de los últimos años en Once Caldas.

Creo que los goles que ha hecho demuestran la jerarquía que tiene, y yo por lo menos feliz de que se pueda compartir con él. Se lo hemos dicho y, bueno, estamos muy, muy contentos por el presente.

Juan Fernando Quintero y el llamado a no bajar la guardia con Bolivia

Adicionalmente, 'Juanfer' también se refirió a lo que será el compromiso de este jueves 4 de septiembre donde la Selección Colombia se enfrentará a Bolivia en Barranquilla y donde se podría definir la clasificación a la próxima Copa del Mundo. Hizo un llamado a no confiarse.

"No podemos darle chance a ellos. Tenemos que pensar en el juego de nosotros. Creo que es una buena oportunidad para confirmar lo que no se ha dado en los partidos, los goles, la eficacia y el juego fluido. Estamos en nuestro campo, necesitamos la energía de nuestra gente", comentó.

