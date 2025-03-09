CANAL RCN
Deportes

El mensaje de agradecimiento de Dayro Moreno para James Rodríguez

Dayro Moreno publicó un lindo mensaje de agradecimiento para el capitán James Rodríguez en la selección Colombia.

Dayro Moreno
Foto: FCF

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
10:50 a. m.
La Selección Colombia continúa sus entrenamientos en Barranquilla con miras al duelo frente a Bolivia este jueves 4 de septiembre, por la penúltima jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026. En medio de la práctica del martes, una publicación en redes sociales desató la emoción de los aficionados: Dayro Moreno compartió un par de imágenes junto a James Rodríguez y dejó un mensaje que rápidamente se volvió viral.

“Dame siempre al 10. Gracias por todo el recibimiento, capitán”, escribió el goleador del Once Caldas en su cuenta de Instagram, acompañando las palabras con dos fotos donde se le ve sonriente al lado del actual líder del combinado nacional. La frase fue interpretada por los hinchas como una muestra de respeto hacia James y un guiño al deseo de jugar juntos en el partido del jueves.

La ilusión crece de cara al partido frente a Bolivia

El regreso de Dayro Moreno a una convocatoria oficial ha generado expectativa, y sus declaraciones refuerzan la idea de que podría tener minutos en el Metropolitano de Barranquilla. Con 39 años y una vigencia sorprendente en la liga local, el atacante espera ser alternativa para el técnico Néstor Lorenzo en un compromiso que podría acercar aún más a Colombia a la clasificación directa al Mundial.

Por su parte, James Rodríguez sigue siendo el gran referente de la Tricolor y su presencia en la cancha es casi segura. La posibilidad de verlo asociarse con Dayro ha despertado entusiasmo entre los hinchas, quienes sueñan con una dupla de experiencia y gol frente a Bolivia.

Partido clave con transmisión nacional

El encuentro entre Colombia y Bolivia se disputará este jueves 4 de septiembre a las 4:30 p.m. (hora colombiana), con señal del Canal RCN y transmisión digital a través de su aplicación oficial. Todo está listo para que Barranquilla viva otra fiesta del fútbol, esta vez con la expectativa adicional de ver si James y Dayro comparten minutos en el campo.

