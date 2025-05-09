Ella es la expareja de Dayro Moreno: triunfa como modelo y empresaria

Mientras el futbolista Dayro Moreno acapara titulares por su regreso a la Selección Colombia y su histórico récord de goles, la atención de sus seguidores se desvió hacia una figura que, aunque alejada del campo de juego, brilla con luz propia.

Se trata de Marcela Muñoz, la madre de su hija, quien ha captado el interés de los internautas con su estilo de vida y su impresionante belleza.

Ella es la expareja de Dayro Moreno, que se roba las miradas en las redes sociales

Marcela Muñoz no solo ha demostrado ser una exitosa modelo, sino que también ha construido una sólida carrera como empresaria en Medellín.

Su nombre ha vuelto a la esfera pública, en parte, gracias a la participación de su hermana, la reconocida Sandra Muñoz, en el exitoso reality show La Casa de los Famosos Colombia.

Esta exposición ha puesto en el foco a Marcela, quien mantiene un perfil activo en sus redes, compartiendo detalles de su vida personal y profesional.

La trayectoria multifacética de la expareja de Dayro Moreno

La historia de Marcela Muñoz es una de versatilidad y éxito. Además de su destacada faceta en el modelaje, ella ha incursionado con éxito en el mundo de los negocios, siendo propietaria de un salón de bronceado en una de las zonas más exclusivas de Medellín.

Su espíritu emprendedor no se detiene allí, ya que también se ha consolidado como promotora de eventos y conciertos, lo que la conecta directamente con la escena musical urbana.

Aunque su relación con Dayro Moreno terminó en 2018, ambos mantienen un contacto constante y amistoso, unidos por el bienestar de su hija Shantal, nacida en 2014.

La expareja de Dayro Moreno se ha convertido en una curiosidad para los seguidores, quienes han descubierto en ella a una mujer independiente, con una carrera sólida y un estilo de vida que inspira.