Apareció el papá de Dayro Moreno: se indignó y desmintió a Richard Ríos

Dayro Moreno es la gran sensación de la más reciente convocatoria de la Selección Colombia. El delantero de 39 años, que sumó algunos minutos en el partido decisivo ante Bolivia, fue ovacionado por el público del Metropolitano de Barranquilla y en redes sociales se ha viralizado todo el contenido relacionado con el combinado nacional.

Ante esto, revivió un video viral de hace varios meses donde un pequeño hincha de Millonarios hizo un comentario dedicado para el goleador de Chicoral: "Dayro Moreno, traicionero. Su papá no lo quiere", lo cual sigue generando risas a día de hoy.

De hecho, Richard Ríos le hizo un comentario al respecto en una publicación de Instagram. "Su papá no lo quiere, pero nosotros sí", generando miles de likes. Además, el mismo Dayro compartió una foto con un texto similar: "Mi nombre es Dayro Mauricio Moreno Galindo y Colombia sí me quiere".

Apareció el papá de Dayro Moreno

Pues bien, luego de la trascendencia que ha tomado ese comentario, apareció el papá de Dayro Moreno y puso fin a la polémica a su alrededor. Fue consultado por el medio tolimense El Olfato, en donde se indigno con quienes replican que él no quiere a su hijo.

Don Edinael Moreno, padre del máximo artillero del fútbol colombiano, habló sobre este asunto. El periodista le preguntó: "¿Es verdad que a Dayro Moreno no lo quiere el papá?", y recordó que intentó contactarse con el menor para que desmintiera esa situación.

"No, de ninguna manera. Les voy a contar una historia muy bonita. Resulta que un niño hincha de Millonarios salió con eso una vez en un partido, que dizque yo no lo quería", comentó, asegurando que habló don Dayro sobre este tema para intentar contactar al niño.

"Pa' que diga lo contrario, que el papá de Dayro, sí quiere a Dayro", dijo entre risas, asegurando que también se reía con su hijo cuando reaccionaron a esa entrevista del pequeño hincha 'albiazul'.

Las fotos de la carrera de Dayro Moreno

En la entrevista con el medio en mención, don Edinael comenzó a presumir el álbum de fotos que tiene de la carrera de Dayro. Algunas de las más representativas son de cuando estaba en la 'Pony Fútbol' con un equipo del Espinal, Tolima, y posó junto a figuras como John Jairo Tréllez y Juan Pablo Ángel, para entonces jugadores de Atlético Nacional.

Además, de sus primeros pasos en el Once Caldas, recordando cuando el hoy goleador del fútbol colombiano salió campeón con el equipo sub-20.