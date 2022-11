"Somos demasiados viejos": interna de Bélgica explotó tras indirectas entre compañeros

El seleccionador español de Bélgica, Roberto Martínez, admitió que el revés 2-0 ante Marruecos en la segunda jornada del grupo F del Mundial de Catar 2022 es "un resultado difícil" y que complica a los 'Diablos Rojos' en la búsqueda de los octavos.

"Jugamos mejor que el día de Canadá (victoria 1-0 el miércoles), intentamos asumir riesgos. Habitualmente jugamos con una gran animación ofensiva, pero quizás hemos perdido esa alegría de jugar, quizás por la presión que tenemos sobre los hombros. Tendremos que ganar el último partido (contra Croacia, el jueves)", afirmó en conferencia de prensa.

Además, uno de los referentes de la Selección fue contundente al afirmar que “somos demasiado viejos” y agregar que Bélgica no tiene recambio generacional.

“Creo que nuestra oportunidad estaba en 2018. Tenemos un buen equipo, pero nos estamos haciendo viejos. Hemos perdido la clave. Tenemos algunos buenos jugadores nuevos que ingresaron, pero no están al nivel de otros jugadores en 2018. Nos veo más como extraños”

Kevin De Bruyne, referente de Bélgica y Manchester City, se mostró crítico con lo hecho por su Selección y sus compañeros.

La respuesta de compañero de Bélgica a De Bruyne

Sin embargo, las declaraciones de De Bruyne no sentaron bien y el defensor central Jan Vertonghen le respondió a su compañero.

“Hay muchas cosas que se me pasan por la cabeza y que es mejor no decir, o al menos no fuera de los vestuarios. Es muy frustrante lo de hoy”, y agregó que “creo que no estuvimos bien, nos regalamos mucho, nos hicieron dos goles idénticos, ambos en el primer palo. Ese balón no debe entrar nunca. El primer partido tuvimos suerte, pero en el segundo, no”.

Por último, el experimentado defensor belga palpitó el encuentro contra Croacia.

“después del primer partido, pensamos que solo podíamos mejorar. Esperábamos clasificarnos para octavos de final hoy. Ahora, tenemos un partido final difícil en el que todo estará en juego. La calidad del grupo está ahí”

