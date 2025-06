La dura sanción que le puede caer a Falcao García por sus explosivas declaraciones en el clásico con Santa Fe

Radamel Falcao García se encuentra en el ojo de la polémica luego de sus explosivas declaraciones en la rueda de prensa tras la eliminación a manos de Santa Fe por Liga Betplay.

Tras ser consultado, Falcao se expresó de manera airada contra el VAR y el arbitraje colombiano, insinuando que Millonarios se vio fuertemente afectado.

"Que se jodan los del VAR, en Manizales no robaron dos penales, uno que le hicieron a (Sergio) Mosquera y uno a Giordana. Me hacen el favor, pero nos robaron, y todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar en Colombia, no me importa un carajo, pero todo el torneo fue en contra de Millonarios”, dijo.

Y agregó: “Y en el torneo pasado, fue un no sé un complot mediático siempre a favor de Millonarios, mentira, al carajo, a la mierda. Millonarios siempre fue en contra y cuando tenían que revisar las del VAR nunca iban a revisar, y siempre una falta que hacía Millonarios, penalti enseguida. Eso es lo que me llevo hoy”.

La sanción que le podría caer a Falcao por sus declaraciones

Ahora, tras sus declaraciones mucho se ha empezado a especular sobre una posible sanción que le caería al Tigre por parte del Comité Disciplinario de la Dimayor.

De acuerdo a lo informado en el reglamento, Falcao podría obtener una sanción de cuatro a ocho fechas.

"Declaraciones contra las autoridades del fútbol. A toda persona que por cualquier medio de comunicación formule declaraciones que comprometan la buena imagen de FCF, sus afiliados o los afiliados a estos, la DIMAYOR y DIFUTBOL o que afecte la honra de los miembros del órgano de administración o control de cualquiera de los organismos deportivos que componen FCF, DIMAYOR o DIFUTBOL, sus autoridades, funcionarios o representantes, del personal técnico o de jugadores y en general de cualquier oficial u oficial de partido, se impondrán las siguientes sanciones: En el caso de jugadores, multa de quince (15) a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción y una suspensión de cuatro (4) a ocho (8) fechas”, se lee.

Foto: @millosfcoficial en Instagram.

En el caso económico, la multa sería entre $ 21.352.500 y $ 28.470.000.

Vale recordar que el futuro de Falcao se ha convertido en una incógnita de cara al segundo semestre, puesto que su contrato va hasta el 30 de este mes.