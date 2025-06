"Que se jodan los del VAR, nos robaron": Falcao estalló contra el arbitraje tras la eliminación de Millonarios

En la noche del jueves 19 de junio de 2025, Millonarios e Independiente Santa Fe se enfrentaron en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la última fecha del cuadrangular B de la Liga BetPlay I 2025, y los 'cardenales' se impusieron 1-2.

El marcador se abrió muy rápido, exactamente sobre los dos minutos de partidos. Independiente Santa Fe recuperó alto tras un tiro de esquina a favor, Harold Santiago Mosquera cruzó la pelota para encontrar a Hugo Rodallega en el punto penal y el delantero definió de primera para decretar el 0-1 parcial.

Además, en el minuto 9, Murillo presionó a Stiven Vega, Independiente Santa Fe recuperó la pelota en la mitad de la cancha, Hugo Rodallega comandó un contrataque, le filtró la pelota a Ewil a espalda de la defensa rival y el volante de primera línea definió de primera entre las piernas de Álvaro Montero para celebrar el 0-2.

Posteriormente, Millonarios intentó dominar la pelota y reaccionar, pero Independiente Santa Fe se defendió con mucha intensidad y no quedó mal parado. Por lo tanto, el descuento solo llegó hasta el minuto 100 tras un tiro libre magistral que fue cobrado por Radamel Falcao García.

Con los tres puntos conseguidos por Santa Fe, los dirigidos de Bava llegaron a 12 puntos, ganaron el grupo B de los cuadrangulares y enfrentarán al Independiente Medellín en la final. Mientras tanto, Millonarios quedó en el segundo lugar con nueve puntos.

Ante ese desenlace, Radamel Falcao García fue consultado en la rueda de prensa sobre cuáles eran sus sensaciones y, en medio de su respuesta, arremetió contra el VAR y el arbitraje de los cuadrangulares. ¿Qué dijo exactamente? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

En video: Radamel Falcao García criticó duramente el VAR y el arbitraje de la Liga BetPlay I 2025

"Estamos mal, dolidos, sin encontrar explicaciones y no entendemos la serie de situaciones que se nos fueron dando en el encuentro. En el primer gol hay dudas, pero siempre en todo el torneo, así me den 50.000 fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, siempre ante la duda era en contra nuestro y cuando había que revisar nunca revisaban. Que se jodan los del VAR, pero en Manizales nos robaron dos penales, uno para Mosquera y otro a Giordana", comenzó afirmando Radamel Falcao García.

"Así no vuelva a jugar en Colombia, no me importa un carajo, pero todo el torneo fue en contra de Millonarios. Después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel, ¿qué estupidez están diciendo? Y no vuelvo a jugar nunca así me den 50.000 fechas, pero siempre fue en contra de Millonarios. Desde el torneo pasado fue un complot mediático y mentiras, carajo, a la mier***, con Millonarios siempre era en contra y cuando tenían que revisar el VAR nunca iban", complementó el delantero.

Radamel Falcao García hizo cuatro goles en cuadrangulares de Liga BetPlay I 2025

Radamel Falcao García, el delantero histórico de la Selección Colombia, llegó afinado a los cuadrangulares y fue la figura de Millonarios.

El delantero 'albiazul' marcó de cabeza en el clásico de la primera fecha ante Santa Fe, entró desde el banco y descontó el partido vs. Once Caldas, hizo el gol de la victoria en Medellín vs. Nacional y anotó un golazo de tiro libre en el clásico capitalino de la última fecha del cuadrangular.