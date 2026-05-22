James rompió el silencio sobre su divorcio con Daniela Ospina

James Rodríguez reveló uno de los momentos más difíciles de su vida personal en la serie documental estrenada por Netflix. El capitán de la Selección Colombia recordó cómo vivió la separación de Daniela Ospina y el impacto emocional que tuvo alejarse de la rutina diaria con su hija Salomé.

¿Qué contó James Rodríguez sobre su separación?

La confesión apareció en ‘James’, la producción dirigida por Simón Brand que recorre la carrera y vida privada del volante colombiano. En uno de los episodios más personales del documental, el futbolista habló de la etapa que atravesó tras el fin de su matrimonio con Daniela Ospina.

James explicó que uno de los cambios más duros fue dejar de compartir diariamente con su hija Salomé, especialmente durante los años en los que jugaba en el Real Madrid.

Según contó, estaba acostumbrado a llegar de entrenar y encontrar a la niña esperándolo en la puerta de su casa. Por eso, cuando esa rutina desapareció, sintió un vacío que le costó manejar emocionalmente.

Cuando yo estaba en el Real Madrid, llegaba yo de entrenar y Salo en la puerta esperándome ahí, decía: '¡Papi!'. Se iba al carro y se tiraba. De un momento a otro, no estar ella y estar yo solo fue un cambio duro, un cambio drástico. A veces lloraba, por Salo. Yo creo que fue más por Salo”, confesó James.

Las declaraciones sorprendieron a muchos seguidores del jugador, ya que pocas veces se ha referido públicamente a temas familiares o emocionales.

¿Cómo es actualmente la relación entre James y Daniela Ospina?

Aunque la relación sentimental terminó hace varios años, James dejó claro que mantiene una relación cordial con Daniela Ospina enfocada en el bienestar de su hija.

El futbolista aseguró que siempre estará presente como padre y destacó que el vínculo con la empresaria paisa terminó en buenos términos.

La producción también muestra momentos íntimos del entorno familiar del jugador, incluyendo intervenciones de su madre, quien habló sobre las dificultades que enfrentó James durante distintas etapas de su carrera profesional y personal.

El documental llegó a Netflix el 21 de mayo y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales, especialmente por el tono más humano y vulnerable que muestra del capitán de la Selección Colombia.

Además de hablar sobre su divorcio, la serie aborda episodios relacionados con su paso por Europa, las críticas que recibió durante algunos años y la presión que implicó convertirse en una de las figuras más importantes del fútbol colombiano.

La sinceridad de James frente a las cámaras abrió nuevamente la conversación sobre el impacto emocional que viven los deportistas de alto nivel fuera de las canchas.