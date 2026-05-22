Defensoría del Pueblo identificó 25 casos de reclutamiento de menores entre enero y abril de 2026

La Defensoría del Pueblo registró 25 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes entre el 1 de enero y 30 de abril de 2026 en distintas regiones de Colombia, lo que evidencia la persistencia de este crimen de guerra que vulnera gravemente los derechos de la infancia.

Del total de casos reportados en 2026, 60% corresponden a niños y adolescentes, mientras que el 40% restante son niñas y adolescentes. La entidad advirtió que estas cifras reflejan un patrón sostenido de vinculación forzada de menores a estructuras armadas ilegales, lo que pone en riesgo su vida, su integridad y su futuro.

Presuntos responsables del reclutamiento

Según los datos recopilados por la Defensoría, los casos de reclutamiento en 2026 estarían vinculados principalmente al Estado Mayor de los Bloques y Frentes (44%), seguido por el ELN (24%), las disidencias sin identificar (12%), el Estado Mayor Central (8%), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (4%), otros grupos sin identificar (4%) y el Comando de la Frontera (4%). Estas cifras reflejan la diversidad de actores armados ilegales que continúan afectando a la niñez en el país.

Balance del reclutamiento forzado de menores en 2025

La Defensoría recordó que durante 2025 se registraron en total 386 casos de reclutamiento de menores, una cifra que muestra la magnitud del fenómeno.

De ese total, 58% fueron niños y adolescentes y 42% niñas y adolescentes. Además, el informe destacó que 52% de los casos se presentaron en población indígena, lo que evidencia una afectación desproporcionada en comunidades étnicas.