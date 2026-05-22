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Defensoría del Pueblo identificó 25 casos de reclutamiento de menores entre enero y abril de 2026

Del total de casos reportados en 2026, 60% corresponden a niños y adolescentes, mientras que el 40% restante son niñas y adolescentes.

Reclutamiento de menores
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

mayo 22 de 2026
03:45 p. m.
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La Defensoría del Pueblo registró 25 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes entre el 1 de enero y 30 de abril de 2026 en distintas regiones de Colombia, lo que evidencia la persistencia de este crimen de guerra que vulnera gravemente los derechos de la infancia.

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Del total de casos reportados en 2026, 60% corresponden a niños y adolescentes, mientras que el 40% restante son niñas y adolescentes. La entidad advirtió que estas cifras reflejan un patrón sostenido de vinculación forzada de menores a estructuras armadas ilegales, lo que pone en riesgo su vida, su integridad y su futuro.

Presuntos responsables del reclutamiento

Según los datos recopilados por la Defensoría, los casos de reclutamiento en 2026 estarían vinculados principalmente al Estado Mayor de los Bloques y Frentes (44%), seguido por el ELN (24%), las disidencias sin identificar (12%), el Estado Mayor Central (8%), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (4%), otros grupos sin identificar (4%) y el Comando de la Frontera (4%). Estas cifras reflejan la diversidad de actores armados ilegales que continúan afectando a la niñez en el país.

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De ese total, 58% fueron niños y adolescentes y 42% niñas y adolescentes. Además, el informe destacó que 52% de los casos se presentaron en población indígena, lo que evidencia una afectación desproporcionada en comunidades étnicas.

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