James Rodríguez recordó uno de los momentos más tensos en el Bayern

James Rodríguez volvió a hablar sobre uno de los capítulos más comentados de su carrera en Europa. En su serie documental de Netflix, el volante colombiano contó detalles inéditos de la complicada relación que tuvo con Niko Kovac durante su paso por el Bayern Munich.

¿Qué pasó entre James Rodríguez y Niko Kovac?

El colombiano recordó que su llegada al Bayern estuvo marcada inicialmente por la confianza de Carlo Ancelotti, técnico que pidió su fichaje tras la falta de continuidad que tenía en el Real Madrid.

Durante la primera temporada en Alemania, James tuvo protagonismo y consiguió varios títulos. Sin embargo, el panorama cambió completamente después del Mundial de Rusia 2018, cuando Kovac asumió el banquillo del club bávaro.

Según explicó el propio jugador en el documental, nunca logró encajar del todo en la metodología del entrenador croata.

Una de las anécdotas más llamativas estuvo relacionada con las exigencias físicas posteriores a los entrenamientos. James confesó que Kovac acostumbraba a ordenar largas sesiones de bicicleta estática, algo con lo que el colombiano no estaba de acuerdo.

Le gustaba que los jugadores hicieran 30 minutos de bicicleta después de entrenar. Yo le decía: ‘¿Voy al Tour de Francia o qué? Yo soy futbolista', contó entre risas.

La frase rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, donde muchos seguidores recordaron la etapa más irregular del volante en Alemania.

¿Por qué James no continuó en Bayern Munich?

Más allá de la relación con Kovac, James también reconoció que nunca logró adaptarse completamente a algunos aspectos de la vida en Alemania.

El futbolista reveló que incluso intentó tomar clases de alemán para facilitar la comunicación y adaptarse mejor al entorno del club, aunque la experiencia no salió como esperaba.

No me entraba, me dormía. Le dije 'no quiero aprender', mencionó James.

La llegada de Kovac redujo considerablemente sus minutos y terminó marcando el final de su etapa en el Bayern.

Las declaraciones del capitán de la Selección Colombia volvieron a despertar conversación entre hinchas y medios internacionales, especialmente porque muestran detalles poco conocidos de la convivencia interna en uno de los clubes más importantes de Europa.

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Mientras su documental sigue acumulando reproducciones, James continúa revelando episodios que marcaron diferentes momentos de su carrera y que hasta ahora habían permanecido lejos de las cámaras.