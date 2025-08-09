CANAL RCN
Bolivia buscará la hazaña frente a Brasil: hora y TV para ver la última fecha de eliminatorias

Bolivia recibe a Brasil este 9 de septiembre en El Alto con la ilusión de volver a clasificar a un Mundial.

septiembre 08 de 2025
02:20 p. m.
El objetivo de Bolivia es claro: debe ganarle a Brasil este martes 9 de septiembre y rezar para que Colombia le saque puntos a Venezuela en Maturín para meterse en el repechaje intercontinental para la Copa del Mundo de 2026.

La Verde y la Vinotinto vienen de perder por el mismo marcador de 3-0 el jueves. Venezuela en la despedida de Leo Messi de las canchas de su país y Bolivia frente a una Colombia en Barranquilla que selló su regreso al Mundial tras ausentarse de Catar 2022.

Así las cosas, Venezuela llega a la decimoctava y última fecha con todo a favor para quedarse con el séptimo lugar del premundial, ya que tiene 18 unidades y un saldo de goles de menos 7, mientras que Bolivia tiene 17 puntos y -19 de goles.

La situación no es fácil para una Bolivia que ha transitado en las últimas fechas de la algarabía a la tristeza.

No solo deberá vencer al equipo que comanda Carlo Ancelotti, sino que también necesita que Venezuela no se imponga a Colombia en Maturín, en un juego que se disputará en simultáneo.

¿Dónde ver Bolivia vs. Brasil?

El canal RCN estará transmitiendo el encuentro entre Bolivia y Brasil mediante su aplicación oficial completamente gratis. El partido será a partir de las 6:30 p.m. (hora colombiana).

Probables alineaciones

  • Bolivia: Carlos Lampe - José Sagredo, Luis Haquin, Diego Arroyo, Diego Medina - Ervin Vaca, Gabriel Villamil, Miguel Terceros - Henry Vaca, Enzo Monteiro, Carmelo Algarañaz. DT: Oscar Villegas.
  • Brasil. Alisson - Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos - Bruno Guimarães, João Gomes, Andrey Santos, Estêvão - Gabriel Martinelli, João Pedro. DT: Carlo Ancelotti.
