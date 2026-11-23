La FIFA confirmó este lunes 23 de noviembre los países que organizarán el Mundial Femenino de 2031: Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica serán anfitriones de manera conjunta. La decisión fue aprobada durante el Congreso Extraordinario del organismo y contempla un torneo con 48 selecciones y 20 estadios distribuidos en 20 ciudades.

El anuncio también definió la organización de la Copa del Mundo de 2035, que se disputará en Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales. De esta manera, las próximas dos ediciones del campeonato femenino tendrán sedes compartidas y ampliarán la presencia del fútbol femenino en diferentes regiones.

La elección representa un nuevo paso en la expansión del torneo, que tendrá su próxima edición en Brasil, en 2027, con la participación de 32 equipos.

¿Qué países organizarán el Mundial Femenino de 2031?

La candidatura conjunta de Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica fue la elegida para recibir la Copa del Mundo de 2031. Su propuesta contempla 20 estadios en 20 ciudades y obtuvo una calificación de 4,4 sobre cinco en el informe de evaluación de la FIFA.

Será la quinta vez que el campeonato femenino se dispute en América. Estados Unidos ya fue anfitrión en 1999 y 2003, Canadá recibió el certamen en 2015 y Brasil lo organizará en 2027.

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Para 2031, además, el torneo tendrá un cambio importante en su formato: pasarán a competir 48 selecciones, frente a las 32 que participarán en Brasil 2027.

¿Dónde se jugará el Mundial Femenino de 2035?

La FIFA también confirmó que Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales recibirán conjuntamente la edición de 2035.

El proyecto británico e irlandés contempla 19 estadios en 15 ciudades y obtuvo una valoración de 4,3 puntos sobre cinco. Será la cuarta ocasión en que Europa organice el campeonato, después de Suecia 1995, Alemania 2011 y Francia 2019.

Ambas designaciones fueron resultado de un proceso de candidaturas iniciado por el Consejo de la FIFA en marzo de 2025.

¿Qué dijo Gianni Infantino sobre el futuro del fútbol femenino?

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó el crecimiento del fútbol femenino y señaló que las próximas ediciones deben impulsar la participación de más jugadoras, entrenadoras, árbitras y mujeres en cargos de liderazgo.

El dirigente también recordó que el objetivo del organismo es ampliar la presencia de este deporte en todo el mundo y reducir las brechas que todavía existen.

Con las sedes de 2031 y 2035 confirmadas, la FIFA proyecta dos ediciones de 48 equipos que buscarán llevar el fútbol femenino a nuevas audiencias y mercados.