Junior de Barranquilla comenzó a mover sus fichas en el mercado de pases de cara a la temporada 2027. El equipo rojiblanco tiene en sus planes a una figura del fútbol colombiano y con proceso en la Selección Colombia de mayores.

Se trata del lateral izquierdo Júnior Hernández, de Deportes Tolima, jugador de 27 años que durante los últimos años ha sido observado por clubes del fútbol internacional y que hizo parte de la prelista de 55 convocados para el Mundial de 2026.

El rumor sobre Hernández se suma a la ya encaminada llegada de Brayan Rovira al equipo 'Tiburón'. Este jugador termina contrato con Tolima y se sumaría como agente libre para 2027, de acuerdo a lo reportado por Mariano Olsen.

Junior de Barranquilla plantea un intercambio con Deportes Tolima

El interés por Hernández llegó a propuesta formal a las oficinas del Tolima. Se plantea que el lateral izquierdo llegaría a Junior, mientras que el equipo barranquillero pondría a Jannenson Sarmiento como parte de pago para concretar la operación.

Según informó Pipe Sierra, las instituciones tendrían un acuerdo sobre las condiciones generales, pero todavía no habrían conseguido cerrar el negocio.

¿Por qué está frenada la negociación entre Junior y Deportes Tolima?

El principal inconveniente sería la postura de Jannenson Sarmiento. De acuerdo con Sierra, el mediocampista no aceptó las condiciones que le ofreció Deportes Tolima para incorporarse a la institución de Ibagué. Por esa razón, aunque Hernández y Rovira habrían dado su visto bueno para llegar a Barranquilla, los clubes todavía buscan una alternativa para destrabar la operación.

Hasta el momento no se han divulgado las condiciones específicas que rechazó Sarmiento ni se conoce si las diferencias corresponden al salario, la duración del contrato u otros aspectos. El mediocampista llegó a Junior en 2026 procedente de Unión Magdalena, pero su continuidad en el equipo estaría en duda de cara al próximo campeonato.