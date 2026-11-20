Deportes Quindío está muy cerca de regresar a primera división. El equipo dirigido por Harold Rivera venció a Real Cundinamarca en la última fecha de los cuadrangulares del segundo semestre en el Torneo BetPlay y se metió a la gran final, donde deberá enfrentarse a Boca Juniors de Cali.

Hay que recordar que el formato del campeonato establece que si los campeones semestrales ocupan el primer o segundo puesto de la reclasificación, ascenderán directamente y no habrá final anual.

Allí aparece la ventaja para Deportes Quindío, que independientemente del escenario que se presente, estará en el primer puesto de la tabla de reclasificación al terminar la temporada, lo cual le da muchas chances de quedarse con el ascenso.

¿Qué debe pasar para que Deportes Quindío vuelva a la Liga BetPlay?

Si Deportes Quindío sale campeón del segundo semestre en la final contra Boca, volverá a primera división. En ese caso, el campeón del primer semestre, Envigado, tendría que jugar un repechaje contra el segundo equipo que está en la tabla de reclasificación.

En caso de que Boca Juniors de Cali salga campeón del semestre, Deportes Quindío tendrá una chance más. Se medirá por un cupo vía repechaje contra el perdedor de la final anual, que puede ser Boca o Envigado.

El punto interesante en esta definición del ascenso, es que tanto Quindío como Boca son propiedad del empresario Hernando Ángel, por lo que habrá que ver si esto tendrá un impacto en el desarrollo de los partidos.

¿Qué otros equipos pelean por el ascenso?

Además de Quindío, Boca y Envigado, hay otro equipo que todavía tiene una pequeña posibilidad de ascender. Se trata de Real Cartagena, que se encuentra en el segundo lugar de la tabla de reclasificación y depende completamente de Deportes Quindío.

El equipo necesita que Quindío salga campeón de la final semestral y de esta manera se abriría la posibilidad de jugar en un repechaje contra Envigado, campeón del primer semestre y que quedó debajo de Real Cartagena en la reclasificación por diferencia de goles.