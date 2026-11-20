Cuando en Colombia ya eran la 1:49 de la madrugada de este viernes 20 de noviembre de 2026, pero en Estados Unidos las 10:49 de la noche, se presentó un fuerte movimiento telúrico en ese país de América del Norte.

La magnitud alcanzó los 5.0 y la profundidad fue superficial, razón por la que la 'vibración' alcanzó a sentirse con fuerza en varias zonas.

¿Dónde fue el epicentro? ¿Cuáles fueron las regiones más cercanas? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se presentó en Estados Unidos

10:49 p.m. del 19 de noviembre de 2026 en Estados Unidos / 1:49 a.m. del 20 de noviembre de 2026 en Colombia.

Epicentro: condado de San Benito County, 40 km al este de Salinas, condado de Monterrey County, California, Estados Unidos.

Magnitud: 5.0.

Profundidad: 6.7 kilómetros (superficial).

Lugares más cercanos: a 30 kilómetros de Greenfield, a 33 de Hollister, a 40 de Salinas, a 43 de King City, a 45 de Prunedale, a 50 de Carmel Valley Village, a 53 de Marina, a 55 de Gilroy, a 56 de Seaside, a 59 de Watsonville, a 60 de Monterrey, a 62 de Pacific Grove y a 71 de Morgan Hill.

¿Qué han determinado las autoridades tras el fuerte sismo en Estados Unidos?

Luego de que se presentó el movimiento telúrico, se activaron las alarmas tempranas en la región y el Servicio Geológico de Estados Unidos recibió más de 2.800 reportes.

Sin embargo, las autoridades de los condados más próximos han informado que no se han identificado daños estructurales ni se han recibido reportes de personas lesionadas o víctimas.

Por otra parte, las entidades sísmicas advirtieron que lo más seguro es que se presenten réplicas durante las próximas horas y días debido a que se continuará liberando energía.

No obstante, se hizo precisión en que este sismo no reunió las características para generar un tsunami en las costas.