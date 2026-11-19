Se definieron los finalistas del segundo semestre en el Torneo BetPlay; en una infartante definición, Boca Juniors de Cali logró el paso a la gran final después de vencer 2-1 a Unión Magdalena en Santa Marta con un gol al último minuto y aprovechando que Envigado no logró la victoria jugando como visitante ante Independiente Valle del Cauca. Además, Boca Juniors jugó con un jugador menos desde el minuto 60 de partido.

En el otro grupo, al finalizar el primer tiempo, ya parecía claro cuál equipo sería el finalista; Deportes Quindío solo necesitaba ganar ante el ya eliminado Real Cundinamarca, en Mosquera, resultado que conseguiría tras ganar por 2-0.

Real Cartagena, el otro club que buscaba el paso a la final, también hizo la tarea y venció 5-0 a Tigres en condición de local, pero no pudo alcanzar la clasificación debido a la victoria de Quindío.

De este modo, Boca Juniors de Cali y Deportes Quindío definirán al campeón del segundo semestre en la segunda división de Colombia.

¿Cómo se definen los ascendidos a primera división?

Envigado fue el campeón del primer semestre, por lo que espera por el campeón del segundo semestre para jugar una gran final y definir el primer ascendido a primera división. El perdedor de dicha final jugará un repechaje contra el club ubicado en la primera posición del repechaje de todo el 2026, es decir, Quindío.

Sin embargo, es importante destacar que, si Quindío es el campeón del segundo semestre, será el primer ascendido debido a que es el primero en la tabla de la reclasificación, según el reglamento oficial de la Dimayor.

Otro punto a tener en cuenta es el tema de Real Cartagena: al ocupar el segundo puesto en la tabla de reclasificación, todavía tiene una chance de pelear por el ascenso y dependerá de que Quindío sea el campeón del segundo semestre y de ese modo, los 'auriverdes' jugarían el repechaje ante Envigado.

Así las cosas, Envigado, Deportes Quindío, Boca Juniors de Cali y Real Cartagena son los cuatro equipos que todavía tienen chance de ascender a la primera división del fútbol colombiano.

La final del segundo semestre la jugarán dos equipos del mismo dueño

Una de las curiosidades del año en el fútbol colombiano es la que se presentará en la final del segundo semestre en el Torneo BetPlay: Quindío y Boca Juniors son propiedad de la misma persona, Jesús Hernando Ángel, marcando un hecho histórico para el fútbol colombiano y mundial, ya que en la mayoría de ligas del mundo, ese escenario está estrictamente prohibido.