El auge del comercio electrónico ha llevado a millones de consumidores en Colombia a adquirir productos en plataformas internacionales como Temu y Shein. Sin embargo, al momento de realizar pedidos en el exterior, es fundamental conocer la regulación aduanera y tributaria vigente para evitar sobrecostos inesperados en la factura final.

De acuerdo con la legislación colombiana, existe un límite específico en el valor de la compra que permite a los usuarios estar exentos del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19 %.

Tope para evitar el IVA en compras por Shein y Temu

Según lo establecido en el Estatuto Tributario y las disposiciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las mercancías que ingresan al país bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes cuentan con un beneficio tributario siempre y cuando el valor declarado del paquete no supere los 200 dólares estadounidenses (USD), incluyendo los costos de envío y seguro (valor CIF).

Si el total de la transacción en aplicaciones como Temu o Shein se mantiene por debajo o es igual a este umbral de 200 dólares, el comprador queda exento tanto del pago del arancel como del IVA del 19 %.

Por el contrario, si el pedido supera por un solo centavo este monto límite, el paquete pasará automáticamente a ser gravado con los impuestos correspondientes al ingresar a la aduana colombiana, los cuales deberán ser asumidos por el destinatario antes de la entrega final.

Así puede mantener la exención del IVA en compras

Para que el beneficio tributario sea aplicado sin inconvenientes por las empresas de mensajería y la autoridad aduanera, los consumidores deben cumplir con una serie de condiciones específicas. En primer lugar, los artículos adquiridos deben estar destinados exclusivamente al uso personal del comprador y no pueden constituir una expedición comercial.

Asimismo, la normativa establece un límite de unidades, señalando que un mismo envío no puede contener más de seis (6) artículos de la misma clase o referencia, ya que superar esta cantidad se interpreta como mercancía con fines de comercialización.

Por otro lado, es fundamental tener en cuenta el cálculo del valor total, puesto que el tope de los 200 dólares se determina sumando el valor real de la mercancía, el costo del flete y el seguro, todo ello liquidado a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente al momento de la nacionalización.

Finalmente, la regulación prohíbe el fraccionamiento de envíos; esto significa que si un usuario realiza múltiples compras el mismo día o en fechas muy cercanas a un mismo proveedor y estas llegan juntas a la aduana superando en conjunto los 200 dólares, la autoridad podrá unificarlas y exigir el pago de los impuestos respectivos.