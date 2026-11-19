Boca Juniors volverá a disputar una final internacional en Colombia este sábado 21 de noviembre, cuando enfrente a Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

El equipo argentino tiene tres antecedentes en definiciones continentales disputadas en territorio colombiano: ganó dos títulos y sufrió una derrota que todavía recuerdan los aficionados.

El recorrido del conjunto xeneize por el país comenzó en 1978, cuando enfrentó al Deportivo Cali por la final de la Copa Libertadores. Desde entonces, el fútbol colombiano ha sido escenario de capítulos importantes para el club argentino, especialmente en sus enfrentamientos contra Once Caldas.

¿Cuántas finales ha disputado Boca Juniors en Colombia?

La primera de esas definiciones ocurrió en 1978. Boca visitó al Deportivo Cali en el estadio Pascual Guerrero y consiguió un empate sin goles en el partido de ida. La serie se resolvió en Buenos Aires, donde el equipo argentino ganó 4-0 en La Bombonera y levantó su segunda Copa Libertadores consecutiva, después de conquistar la edición de 1977.

El siguiente capítulo llegó en 2004. Esta vez, el rival fue Once Caldas y la final de la Libertadores comenzó en Argentina con un empate 0-0. En la revancha, disputada en el estadio Palogrande de Manizales, ambos equipos igualaron 1-1.

La definición desde el punto penal favoreció al conjunto colombiano, que consiguió el título continental y protagonizó una de las victorias más recordadas de su historia. Para Boca, aquella derrota significó quedarse sin una nueva Libertadores.

Sin embargo, el equipo argentino tuvo la oportunidad de buscar revancha apenas un año después.

¿Cómo le fue a Boca contra Once Caldas en la Recopa Sudamericana?

En 2005, los dos clubes volvieron a encontrarse en una final internacional, esta vez por la Recopa Sudamericana. Boca ganó 3-1 el partido de ida en Argentina y, aunque perdió 2-1 en Manizales, se quedó con el campeonato gracias al marcador global de 4-3.

Así, el balance de sus tres definiciones anteriores en Colombia quedó con dos títulos y una derrota. El resultado frente a Once Caldas en 2004 sigue siendo el único tropiezo de Boca en ese recorrido.

¿Qué espera a Boca Juniors en Barranquilla?

El Metropolitano será el escenario de un nuevo capítulo para el equipo argentino, que buscará sumar otro trofeo internacional frente a Atlético Mineiro.

La final también tendrá un ingrediente colombiano por la presencia de futbolistas nacionales en el entorno de ambos equipos. Para Boca, el reto será convertir sus buenos antecedentes en Colombia en un nuevo título continental.